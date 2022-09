Uradna razlaga pravi, da je demenca skupek simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri bolniku in so lahko posledica različnih bolezni. Zanjo so v prvi vrsti značilne motnje spomina in osiromašena zmožnost razmišljanja, posledično torej tudi sposobnost opravljanja povsem vsakodnevnih aktivnosti. Na sredin svetovni dan demence smo izvedeli, da živi danes po svetu kar 55 milijonov ljudi s tako pohabljenimi spominskimi in intelektualnimi sposobnostmi, že do leta 2050 naj bi bilo teh osebkov neverjetnih 139 milijonov. In pri nas? Z demenco se danes druži 43.000 Slovenk in Slovencev, čez poltretje de...