Kolumna Bojana Budje: Med včeraj in jutri

Včeraj je bil stoosmi osmi marec, dan, ki ga po vsem svetu namenjamo ženam. In jutri bo dan mučenikov. Torej moških. O ženskah, njih trpljenju in mukah, smo minule dni izvedeli vse. Ali skoraj vse. Ker vsega o njih nikoli ni moč vedeti, preveč zapletena bitja so. Same priznavajo, da so v tem stoletju dosegle ogromno. Po mojem videnju in vedenju vse in še kaj več. Že davnega leta 1906 smo dobili prvo Slovenko z doktorskim nazivom, leta 1945 je bila uzakonjena splošna volilna pravica, leta 1974 smo v ustavo ranjke SFRJ zapisali, da sleherna ženska svobodno odloča o rojstvu otrok, tri leta pozneje je bila uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti iz katerega koli razloga, leta 1989 so dobile telefon za pomoč v stiski, leta 2013 smo dobili njo, Alenko, za predsednico vlade. Ter še in še. Do petka, 8. marca 2019, ko je v Kranju zasvetil prvi semafor z ženskim likom. Še pešec je postal peška. Halo?!Če bo šlo tako naprej, bodo Novice kmalu začele zbirati podpise za uvedbo telefona za pomoč moškim v stiski. Prva javna razprava na to temo bo že jutri v Sevnici, točneje v tamkajšnji gostilni Vrtovšek pod okriljem že 58. (!) salamijade. Na dogodku torej, kamor depilirani nožici že desetletja ni dovoljeno stopiti. Da nam ni lahko, kaže tudi statistika. V deželici pod Alpami se rodi več dečkov kot deklic, torej imamo bistveno manjšo možnost izbire. Ženske živijo znatno dlje kot moški, one umirajo pri 81., mi jih dosežemo 73. Imajo tudi višjo izobrazbo, diplomantk je v Sloveniji kar 58 odstotkov. Tudi plačane so vse bolje. Zadnja analiza o blaginji žensk na delovnem mestu je Slovenijo potisnila na neverjetno četrto mesto, takoj za Islandijo, Švedsko in Novo Zelandijo. Pika na i pa je študija Petersenovega inštituta za mednarodno ekonomijo, ki trdi, da imajo podjetja, koder ženske zasedajo vsaj tretjino vodilnih položajev, šest odstotkov višji dobiček. Verjeli ali ne, bruto domači proizvod držav OECD bi se ob tolikšnem deležu kikel v šefovskih pisarnah povečal za več kot 6000 milijard dolarjev.Res je že čas, da začnem resno razmišljati o upokojitvi. Dotlej pa upam, da bo čim prej oživela telefonska številka za pomoč moškim v stiski.