Do smrti zabodel hčerkico v vozičku

Oživljati so jo morali kar na postajališču. FOTO: Fb

Njeno stanje je še vedno kritično. FOTO: Fb

2

ali 3 leta je bila stara deklica, ki jo je ubil oče.

HAMBURG – V brutalnem zločinu na železniški postaji v Hamburgu je življenje izgubila majhna deklica, njena mamica pa je bila hudo ranjena. Po prvih podatkih je šlo za družinski obračun. Policija je potrdila, da je dve ali tri leta star otrok umrl zaradi vbodnih ran, ranjeno napadalčevo bivšo ženo pa so morali reševalci kar na postajališču oživljati; ko so jo stabilizirali, so jo lahko odpeljali v bolnišnico.»Moški je načrtno in z vso silo večkrat zabodel žensko in otroka,« je po tragediji pojasnil predstavnik policije. Zgodilo se je v torek na postaji proge S3, zdravstveno stanje zabodene ženske je bilo kritično. Po dogodku so ustavili promet na postaji, priletel je rešilni helikopter, policisti pa so območje zavarovali, da bi ujeli storilca. Ta ni bil dolgo na begu, kmalu po zločinu se je sam predal policiji.Na postaji Jungfernstieg v središču mesta so zelo pogosti nasilni obračuni, predvsem med mladimi se ti velikokrat končajo z uporabo nožev. Policija drugih podrobnosti te družinske tragedije še ni razkrila.