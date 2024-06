Zveznica o ljubezni s 15 let mlajšim: imela sem kar nekaj težav

42- letna britanska igralka in manekenka Sienna Miller je v intervjuju za Harper‘s Bazaar odkrito spregovorila o ljubezni z Olijem Greenom ter zaupala, da se je ta rodila povsem po naključju.

Da se bo zaljubila vanj, ni pričakovala, tudi zato ne, ker je med njima velika starostna razlika.

»Definitivno nisem pričakovala, da bova midva pristala skupaj. Zdel se mi je premlad, a hitro sem se zaljubila vanj. Nikoli nisem razmišljala, da bi imela mlajšega partnerja.

V resnici sem imela s tem kar nekaj težav,« je bila iskrena Millerjeva, ki je od leta 2021 v razmerju s 27-letnim manekenom in pri tem dodala, da jo je presenetilo, kako prijetno je prav za prav biti v zvezi z mlajšim moškim.

»Obstaja razlika v načinu, kako ta generacija moških spoštuje ženske. Zanj je to sploh značilno. Zelo je moder in prilagodljiv, verjamem, da je takšna vsa njegova generacija.

Oni so odraščali v drugačnih časih, v bolj enakopravnih pogojih. To vidim pri njegovih prijateljih in prijateljicah,« je dejala.

Par je leta 2023 dobil prvega skupnega otroka, deklico, katere ime javnosti še ni znano.

»Počutim se, kot bi bila v raju. To je bila res izjemna izkušnja,« je Millerjeva izjavila po rojstvu deklice. Iz prejšnjega razmerja z bivšim zaročencem Tomom Sturridgeom ima 12-letno hčerko Marlowe.

Priznala je, da z glasbenikom nista načrtovala otroka, se pa je med drugo nosečnostjo počutila bolje kot med prvo, saj je vedela, kaj približno jo čaka. Starejša hči si je, kot je še pojasnila Sienne, vedno želela bratca ali sestrico.

Manekenka se je dotaknila tudi kritik, ki jih je bila deležna potem, ko se je razvedelo, da je v 42. letu noseča in povedala, da se je odločila negativne komentarje ignorirati, se pa je neredko tudi pošalila na svoj račun.

Zaradi nosečnosti po 40. je bila deležna kritik. FOTO: Hollie Adams/Reuters

»Včasih ti ne preostane drugega, kot pošaliti se. Res bi rada prišla na točko, ko ne bi čutila potrebe, da bi komu pojasnjevala ali se opravičevala, ker sem pri 42-tih rodila otroka, a še nisem tam.

S šalami skušam ustvariti vtis, da mi ni mar za predsodke,« je dejala.