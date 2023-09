Sienna Miller na počitnicah pokazala nosečniški trebušček

Pred komaj letom in pol, bilo je lani januarja, je odjeknilo, da je britanska lepotica Sienna Miller po nizu neuspelih romanc vendar spet našla nekoga, ob katerem ji je srce začelo hitreje utripati. Zaljubila se je v kar 15 let mlajšega Olija Greena, s katerim je začela na razmerja gledati v drugačni luči kot poprej.

»Leta, za katera sem mislila, da so najpomembnejša, najbolj tvorna, sem dala ljudem, za katere se je izkazalo, da so kot vedro z velikansko luknjo. Mislila sem, da bom do zdaj že poročena ženska s tremi otroki in odlična mama. A nobeno razmerje se ni obneslo, vselej je bil prisoten tudi občutek tesnobnosti.« Do zdaj. Kljub precejšnji starostni razliki se namreč zdi, da njena ljubezen z Olijem raste in cveti. Še več. Na skupnem poletnem dopustu je na presenečenje vseh pokazala že lepo okrogel nosečniški trebušček.

S hčerko Marlowe je začela spoznavati samo sebe. FOTO: Lapresse, x17online.com

Čutila pritisk, da mora postati mati

Sienna je mama prvič postala že pred 11 leti, ko se ji je iz ljubezni z bivšim zaročencem Tomom Sturridgeem rodila hči Marlowe. In čeprav se ji en del načrta, da bo do svojega 40. leta že poročena in mama, ni uresničil, pa drugega dela ni le uresničila, temveč se je izkazal za najboljšo stvar na svetu. »Obožujem biti mama. To je nekaj, kar mi gre odlično od rok,« je dejal igralka in dodala, da je zaradi hčere postala tudi boljša oseba. »Ko vzgajaš otroka, v njem vidiš delčke sebe. Nastavijo ti ogledalo in so ti nenehen izziv. Pred njimi se ne moreš skriti. Marlowe pozna mene, jaz njo. To je nedvomno najbolj intenziven in najbolj ljubeč odnos, kar sem jih kdaj imela v življenju.«

Z Olijem bosta kmalu zibala. FOTO: Jerome Domine, Abaca Instarimages

15 let je mlajši njen izbranec.

Marlowe se ji je rodila pri njenih 30 letih, ko je, tako pravi Millerjeva, še vedno čutila pritisk, da mora postati mati. »V 20. in 30. letih ženske čutimo pritisk, da bi morale imeti več otrok. In če jih nimamo, skoraj oglušimo zaradi vprašanj, zakaj jih nimamo več. V tem obdobju je biologija resnično kruta do žensk.« Priznava, da je bila grozno obremenjena s tem, da bi svoji edinki dala mlajšega bratca ali sestrico. Nato pa si je pri 40, ko je svoje najbolj plodno obdobje že pustila za sabo, dala zamrzniti nekaj svojih jajčec. »Nekaj časa sem bila precej obremenjena s tem, da bi imela več otrok. Nato pa sem spoznala, da če se bo zgodilo, se bo zgodilo, a če ne, bo tudi v redu.« In morda je bilo to natanko to, kar je potrebovala – otresti se vseh pritiskov, saj ji zdaj, pri 41 letih, pod srcem že raste novo življenje. Ali sta z Olijem prihajajočega otročička spočela po naravni poti ali je uporabila katero svojih zamrznjenih jajčec, pa vesta zgolj onadva.

Zaročena je bila tudi z Judom Lawom, a je njuna ljubezen razpadla, ker jo je varal z varuško. FOTO: Profimedia