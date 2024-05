Po dvajsetih letih postaja priznana igralka (Suzy)

Lahko bi rekli, da dvainštiridesetletna igralka Sienna Miller doživlja preporod. Pred dvajsetimi leti je navdušila v filmu Alfie, a so se mediji bolj kot z njenim talentom začeli ukvarjati z razmerjem z Judom Lawom, v katerega se je zaljubila med snemanjem. Sledili so ji na vsakem koraku, hvalili njen slog oblačenja in lepoto, a z njeno igro se ni ukvarjal nihče. Žal so prav tabloidi potem poskrbeli, da je njena sramota postala javna, ko jo je Jude prevaral z varuško svojih otrok. Spet so jo bolj vlačili po zobeh kot gledali v filmih, ko se je leta 2008 zapletla s poročenim igralcem Balthazarjem Gettyjem.

Letos mineva dvajset let, odkar je na platna prišel remake filma Alfie, v katerem je spoznala Juda Lawa.

Zdi se, da je v štiridesetih še lepša, kot je bila v mladosti.

Prvič je na rdečo preprogo pripeljala malo Marlowe, ki je navdušeno in ponosno stala ob mami, Oliju in babici.

Kazalo je, da je srečo našla z igralcem Tomom Sturridgem, ki mu je leta 2012 rodila hčerko Marlowe. A ljubezen ni trajala in Sienna se je posvetila življenju s hčerko in snemala filme, ki so ji dali možnost, da pokaže svoj talent, veliko je nastopala tudi na gledaliških deskah. Šele leta 2021 se je resno zaljubila v igralca Olija Greena, čednega sedemindvajsetletnika, kateremu je decembra lani rodila hčerko.

Ko smo pred dvema letoma na Netflixu gledali nadaljevanko Anatomija škandala (Anatomy of a Scandal), je postalo jasno, da pred nami stoji drugačna ženska in še boljša igralka. Zdaj je navdušila še gledalce Costnerjevega filma Horizon, ki so mu ob premieri namenili enajstminutne stoječe ovacije. Kritiki so sicer nesložni o kakovosti filma, a ona je pokazala, koliko ji pomeni, saj je na rdečo preprogo pripeljala svojo družino: ne le Olija in Marlowe, pač pa celo svojo mamo Josephine, ki je prav tako igralka. Morda je po dvajsetih letih naposled čas, da se ji končno nasmehne sreča in bodo tudi kritiki prepoznali njen talent.