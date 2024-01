Pri 42 letih drugič mama

Začetek novega leta za Sienno Miller pomeni začetek pisanja povsem novega poglavja. V januar je namreč zakorakala kot mamica. Mični igralki, ki je pred enim tednom dopolnila 42 let, se je iz ljubezni s 15 let mlajšim izbrancem, manekenom Olijem Greenom, rodila punčka. Ali sta se malčice razveselila v tem letu ali v izteku minulega, sicer ni jasno, a nasmeh na igralkinem obrazu, ki so ga ujeli paparaci, ko je med sprehodom k sebi stiskala dojenčico v dizajnerski nosilki iz volne vikunje in svile, kriči, da je lepotica blaženo srečna.

Čudovit začetek leta za Sienno in Olija FOTO: Jerome Domine/abaca/instarimages

Novica o nosečnosti hollywoodske zvezdnice je odjeknila poleti, ko v kopalkah pač ni mogla več skriti okroglega trebuščka. A čeprav je ta izdajal njeno skrivnost, je Sienna tedaj še molčala. Do septembra, ko se je znova razgalila, in sicer kar na rdeči preprogi prestižnega modnega gala dogodka Vogue World. Ob tem je priznala, da je bila ob misli, da se obleče v belo napihnjeno krilo in srajco, ki se konča tik pod prsmi, precej živčna, »a ko sem si to vendar oblekla, so se vse druge obleke zdele strašansko dolgočasne. Še dodaten plus je bila misel, da bom to sliko s trebuščkom imela do konca življenja.«

Igralkina prvorojenka Marlowe naj bi že nekaj časa navijala za mlajšega bratca ali sestrico. FOTO: Humberto Carreno/instarimages

Dojenčica, katere imena javnost še ne pozna, je sicer Siennin drugi otrok. Na pot materinstva je prvič zakorakala pred 12 leti, ko se ji je v dolgotrajnem razmerju z zaročencem Tomom Sturridgeom rodila Marlowe. A če je bila vzhičena, da so se ji uresničile sanje – do svojega 30. leta si je želela treh otrok –, so bili prvi tedni po porodu tudi izjemno težki. »S hčerko sem bila naravnost obsedena, a hkrati je bilo tudi peklensko. Ogromno časa se pripravljaš na porod, ko pa sem z Marlowe končno prišla domov, se mi sanjalo ni, kaj delam. Imela sem travmatičen porod, na začetku je bilo vse strašno napeto. Zdelo se mi je, da sem kot mati pogrnila na celi črti, ker v teh prvih tednih starševstva nisem bila noro srečna.« A to je bilo pred več kot desetletjem. Zdaj pa je starejša in se vsaj približno spominja, kaj jo čaka.