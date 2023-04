Zvezdnik serije Samo bedaki in konji po pol stoletja izvedel za hčer

Sir David Jason, verjetno najbolj znan iz britanske humoristične serije Samo bedaki in konji, je do nedavnega živel v prepričanju, da ima le danes 22-letno hčer Sophie Mae, ki se mu je rodila iz ljubezni z ženo Gill Hinchcliffe. Živel je v prepričanju, da je oče postal prvič šele v jeseni življenja, pri nič več rosnih 61 letih. Dokler ni lani v njegovem nabiralniku pristalo pismo neznanke, ki je želela spoznati resnico o svojem izvoru.

»Naj začnem na začetku. Ali, bolje, pri mojem začetku,« je prebral prve besede Abi Harris. Ta nato v pismu pojasni svoje domneve, da je prav on morda njen oče. Prosila ga je, ali bi morda privolil v test očetovstva. »Če ugotovitev, da sem hčer dobil že pred veliko leti, označim za presenečenje, to še zdaleč ne zajame resnice,« je dejal legendarni britanski igralec, ki ga je pozitiven rezultat testa vrgel na rit. Pri 83 letih je ugotovil, da ima že 52 let let staro hčer, za katero nikoli ni vedel. Še več, z njo v paketu je prišel tudi že desetletni vnuk Charlie, ki je Davida čez noč spremenil še v dedka.

Lani je doživel presenečenje svojega življenja. FOTO: Cover Images

Šok. Nato pa, ko mu je uspelo predelati neverjetno novico, čista sreča. Tako nekako se je igralec odzval na razkritje, da je njegova bežna afera izpred več kot pol stoletja obrodila sad. Abi se je leta 1970 namreč rodila iz Davidovega bežnega ljubimkanja z igralko Jennifer Hill, ki je sicer zaigrala tudi v Bondovem filmu Octopussy, a je Davida spoznala, ko sta oba igrala v isti gledališki predstavi. A še preden bi izvedel, da so njune vroče noči pustile sled, sta se razšla in odšla po ločenih poteh. David je srečo sprva našel v dolgoletnem razmerju z Myfanwy Talog, s katero ju je po skupnih 20 letih razdružila šele njena smrt zaradi raka na dojki. Nato pa se je poročil z Gill in 2001. postal oče Sophie Mae. Na drugi strani pa se je Jennifer poročila z Geoffreyjem Davionom, z njim ostala do njegove smrti leta 1996 in Abi je bila sveto prepričana, da je on njen oče.

Marsikdo je opazil, da je Abijin nos neznansko podoben nosu slavnega igralca. Tudi Abi je zaznala, da ima podoben profil kot David. Nato pa še pogovori z mamo in odkritje, da je njena mama igrala z Davidom v gledališki predstavi prav okoli časa njenega spočetja. Vsako spoznanje posebej morda zveni kot naključje, a ko je vse skupaj seštela in povezala, je posumila, da se po njej morda pretaka kri britanskega zvezdnika. A šele ko je tudi sama postala mama in jo je zanimalo, kakšne dedne bolezni je njen sinček morda podedoval, je zbrala pogum in slednjič napisala pismo, ki je nato spremenilo vse.

Mislil je, da je oče prvič postal šele leta 2001. V resnici pa se je to zgodilo že tri desetletja prej, leta 1970.

Abi in David se počasi spoznavata in poskušata nadoknaditi zamujeni čas. Abi je s sinom že preživela lanske božične praznike s svojo »novo« družino, ki jo je sprejela odprtih rok. Ne le David, tudi njegova žena in Abijina polsestra Sophie Mae sta nova člana toplo pozdravili. »Počasi, kot sestavljanko, sestavljam skupaj koščke moje prave identitete. Po umirjenem začetku, ko smo vsi še previdno tipali, zdaj upam, da bomo načrtno in zavestno preživljali čas skupaj. Rada bi zgradila pravi odnos med hčerjo in očetom ter postala dobra starejša sestra,« pravi Abi, David pa dodaja, da je presrečen, da je lahko spoznal svojo prvo hčer in da upa, da jim bo svet dopustil zasebnost, da se še naprej spoznavajo in zgradijo lepe odnose.

Nova člana, Abi in Charlieja, sta lepo sprejeli tudi igralčeva žena in njuna hči. FOTO: Cover Images/instarimages.com