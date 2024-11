Zvezdnik priljubljene serije ima raka: »Če je to konec moje poti …«

Ameriškemu igralcu Davu Coulieru je bil diagnosticiran tretji stadij ne-Hodgkinovega limfoma, vrste krvnega raka, piše CNN.

Zvezdnik serije Polna hiša, kjer je nastopal v vlogi strica Joeyja, je o čustvenem vrtiljaku pripovedoval v eni zadnjih oddaj Today.

»Počutil sem se, kot bi v trebuh dobil udarec. Nikoli ne pričakuješ, da se bo to zgodilo prav tebi.

Vedno slišiš le, da je doletelo nekoga drugega,« se je spominjal trenutka, ko je pred petimi tedni izvedel za diagnozo.

Prvi simptom, ki ga je opazil, je bila zatrdlina v dimljah. 60-letni komik je priznal, da je bil na trnih, ko je čakal na izvide, iz katerih bi bilo jasno, ali se je bolezen razširila tudi na druge dele telesa.

A test kostnega mozga je pokazal, da se rak ni razširil.

»Sprijaznil sem se s tem, da bodo novice takšne, kot pač bodo ne glede na to, kako slabe bi bile. Imel sem neverjetno življenje, spoznal sem izjemne ljudi, to je bilo krasno potovanje in v redu je, če sem prišel na konec,«

je med čakanjem na izvide dejal ženi Melissi Coulier, s katero sta poročena od julija 2014.

Coulier je od prejetje diagnoze že prestal tri operacije in začel s kemoterapijo, ki jo je opisal kot intenzivno ter je priznal, da ga je močno prestrašila.

Prestati bo moral šest krogov kemoterapije, načrtuje, da bo z zdravljenjem končal februarja naslednje leto.

»So dnevi, ko se počutim neverjetno.

In so dnevi, ko … se samo uležem in pustim, da gredo zadeve svojo pot,« je še zaupal in dodal, da čeprav je diagnoza zastrašujoča, je možnost ozdravitve na tej stopnji raka, ki ga je prizadel, visoka.