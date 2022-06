Po škandalu in zaporu igralka spet v javnosti

Ameriška igralka Lori Loughlin se je minuli konec tedna prvič po več letih pojavila na dobrodelni prireditvi v Los Angelesu. Nekdanja zvezda Polne hiše (1987–1995), ki je morala zaradi škandala s podkupovanjem za sprejem svojih hčera na prestižno fakulteto tudi v zapor, se je zadnja tri leta izogibala nastopom v javnosti, zdaj pa je prišla na dogodek DesignGala 2022, na katerem so zbirali prostovoljne prispevke za fundacijo HollyRod, ki pomaga družinam z avtističnimi otroki in s starši s parkinsonovo boleznijo.

Zasedba nanizanke Polna hiša, ki je bila priljubljena tudi pri nas. FOTO: Warner Bros

2 meseca je bila za zapahi.

Prvi nastop po letu 2019

Loughlinova je na rdečo oziroma vijolično preprogo prišla v modri obleki z dolgimi rokavi. To je bil njen prvi nastop v javnosti po izbruhu škandala marca 2019, je poročala ameriška revija People. Pred malo več kot tremi leti so policisti aretirali Lori in njenega moža, modnega oblikovalca Mossima Giannullija, na podlagi obtožb, da sta hotela s podkupninami »pospešiti« sprejem svojih hčera na visokošolski študij.

Igralka na vijolični preprogi minuli konec tedna. FOTO: David Livingston/Getty Images

Par je pomagaču plačal pol milijona dolarjev, da bi se Olivia Jade Giannulli in Isabella Rose Giannulli vpisali na ugledno Univerzo Južne Karoline kot članici veslaške ekipe, čeprav se nikoli nista ukvarjali s tem športom. Podkupnino sta hotela prikriti kot donacijo nevladni organizaciji Key Worldwide Foundation, ki je bila del širše prevare pri sprejemanju otrok znanih osebnosti na univerze. Louglinova je po obsodbi preživela dva meseca v zaporu; izpuščena je bila decembra 2020, njen mož je odsedel pet mesecev. Plačati sta morala tudi 150.000 in 250.000 dolarjev globe.

Januarja se je udeležila pogreba nekdanjega soigralca Boba Sageta.

Olivia Jade Giannulli, Lori Loughlin in Isabella Rose Giannulli na zadnjem dobrodelnem dogodku februarja 2019 pred izbruhom škandala. FOTO: Frazer Harrison/Getty Images

Vrnitev na male zaslone

Lori se je na male zaslone vrnila že decembra lani v seriji Ko pokliče upanje (When Hope Calls), odvrtku njene prejšnje nanizanke Ko pokliče srce (When Calls the Heart) na kabelskem televizijskem kanalu GAC Family. Kakor so poročali ameriški mediji, se je januarja letos udeležila zasebnega pogreba nekdanjega soigralca iz Polne hiše Boba Sageta, nedavno pa se je pojavila na instagramu, kjer je promovirala Netflixovo posebno oddajo v spomin na Sageta. Loughlinova se je na rdeči preprogi nazadnje pojavila v družbi hčera februarja 2019 na Beverly Hillsu na dobrodelni prireditvi organizacije Women's Cancer Research Fund, ki zbira denar za medicinske raziskave v boju proti raku.