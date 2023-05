Zvezdnik okreva, s hčerjo bo vodil glasbeno oddajo

Pred le približno tednom je po tračarskih medijih zakrožila novica, da se družina Jamieja Foxxa, ki je zaradi nerazkritih »zdravstvenih zapletov« sredi aprila pristal v bolnišnici, pripravlja tudi na možnost najhujšega razpleta. A očitno je bila to zgolj raca, saj je pred nekaj dnevi igralčeva hči Corinne objavila, da se njen oče odlično postavlja na noge. »Kako za lase privlečene novice. Moj oče je že pred tedni prišel iz bolnišnice in okreva. Včeraj je sodeloval tudi pri športni igri,« je čivknila. In očitno je resnično na poti k popolni telesni čilosti, saj ima v načrtu že nov projekt. S Corinne bosta namreč voditelja novega glasbenega šova, ki spominja na priljubljeno televizijsko oddajo Zvezde pod masko. Z manjšo spremembo. Skriti za maskami ne bodo prepevali znani in slavni, temveč njihovi neslavni sorodniki.

Pri ustvarjanju oddaje se Corinne zelo zabava. FOTO: Osebni arhiv

Corinne in Jamie sta v preteklosti že združila moči pri poslovnih podvigih, ko sta za televizijsko mrežo Fox ustvarila glasbeni televizijski kviz Beat Shazam. In prav za to isto televizijsko mrežo nadarjeni družinski duo očeta in hčere zdaj z navdušenjem in vnemo pripravlja še nov glasbeni šov. »Navdušena sva. Upava, da se bo ob oddaji tudi občinstvo zabavalo tako močno, kot se midva med njenim ustvarjanjem,« je v imenu obeh dejala Corinne in še izdala, da oddaja s precej primernim naslovom We Are Family (Mi smo družina) prihaja na male zaslone – in pred občinstvo – prihodnje leto.

Premisa prihajajoče glasbeno-zabavne oddaje je naslednja. Na studijskem odru bodo pred stoglavim občinstvom svoje veščine kazali glasbeni dueti, ki jih bodo sestavljale znane osebnosti s svojimi neznanimi sorodniki. Svoje identitete bodo skrivali za maskami, občinstvo v studiu pa bo po namigih moralo ugotoviti, kdo se za preobleko skriva. Znane osebe, ki se bodo pomerile v petju, prihajajo iz vseh sfer, od športnikov do igralcev in glasbenikov. Občinstvo se ob tem ne bo le zabavalo, temveč bo s pravilnim ugibanjem lahko osvojilo tudi lepo nagrado v višini dobrih 90 tisočakov.

Jamie in Corinne nista le voditelja, temveč tudi izvršna producenta prihajajočega šova.

Natančen datum premiere še ni znan, so pa pri Foxu prepričani, da je uspeh neizogiben. Tudi zaradi izjemnega voditeljskega para. »Njuni brezmejni energiji in očarljivemu medsebojnemu sodelovanju s tekmovalci se je nemogoče upreti. Zato sta popoln par za vodenje te oddaje,« je dejala Allison Wallach iz podjetja Fox Entertainment in še dodala, da sta Jamie in Corinne že postala pomembna partnerja njihove televizijske družine.

Zvezdnik, ki mu je upodobitev Raya Charlesa prinesla oskarja, je sicer tudi sam odličen pevec. FOTO: Press Release