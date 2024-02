Zvezdnica serije Sopranovi je na platformi za odrasle zaslužila milijone

Zvezdnica uspešne serije Sopranovi Drea de Mateo (52) že nekaj časa na OnlyFans objavlja provokativne slike in videe. Nedavno je za to stran za odrasle pozirala s Carmen Elektro, zdaj pa je razkrila, kako se je kot uspešna igralka odločila za prodajo intimnosti.

Drea je povedala, da jo je covid stal igralske službe, zato je imela na bančnem računu deset dolarjev. Igralka priznava, da je oklevala, ali naj se za OnlyFans sleče, nato pa, da je v petih minutah odplačala hipoteko za hišo in uspela ustanoviti zasebni posel.

Sopranovi FOTO: Arhiv S. N.

To je rešilo naš dom, je povedala

Priznala je, da je skoraj izgubila hišo in da ji je zmanjkalo denarja za preživljanje staršev z demenco, poleg tega skrbi še za dva majhna otroka.

»Rešilo nas je. OnlyFans mi je rešil življenje, 100-odstotno. Ne morem verjeti, da to govorim, a res je. Kdor me hoče obsojati ali poniževati, naj izvoli! Upam, da se nikoli ne znajde v takšnem položaju. To je rešilo naš dom, poleg tega sem dobila denar za ustanovitev podjetja,« je igralka povedala za Daily Mail, poroča mondo.rs.

