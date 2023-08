Carmen Electra razkrila, kateri del telesa moški zahtevajo, da fotografira na platformi za odrasle

Igralka in voditeljica Carmen Electra se je pridružila številnim zvezdnikom, ki so odprli račune na platformi OnlyFans. Carmen je svoj profil odprla le nekaj tednov po praznovanju 50. rojstnega dne in pravi, da jo sledilci zasipajo z različnimi zahtevami, katere dele telesa naj posname, a prednjači ena prav posebna želja.

Lepotica Electra, ki je v kultni seriji Obalna straža navduševala v kopalkah in dvigovala pritisk marsikateremu moškemu, je razkrila, kateri del njenega telesa najbolj navdušuje njene sledilce.

Še danes je izredna lepotica. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

»Kar naprej dobivam prošnje za fotografiranje stopal. In to mi je smešno,« je razkrila.

»O odprtju računa OnlyFans nisem veliko razmišljala. Uživam v tem, da imam nadzor nad svojimi fotografijami in da me nihče ne cenzurira kot na drugih platformah, kot je Instagram. Enostavno sem pomislila – to moram narediti. Želim biti sama svoja šefica in deliti svojo kreativno vizijo, ne da bi mi kdo stal nad glavo in govoril – ne delaj tega, ne delaj onega, skrivaj to in ono,« je povedala za Pipl.

Na platformi OnlyFans objavlja fotografije v kopalkah ali spodnjem perilu in nikoli ni »brez vsega«. Njen račun je brezplačen, vendar za ekskluzivne objave zaračuna do 25 dolarjev. Na voljo so tudi tako imenovani VIP paketi po precej višji ceni, dogovori pa potekajo individualno, poroča Mondo.