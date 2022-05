Zvezdnica ne naseda govoricam o moževi homoseksualnosti (FOTO)

Njuna ljubezen je morala biti zapisana v zvezdah. Tako je očitno slutil jasnovidec, na katerega se je pred 27 leti obrnila tedaj še rosno mlada avstralska igralka Deborra-Lee Furness, ki jo je ljubezen do filma sicer privedla v Hollywood, a se je po jasnovidčevem namigu vrnila v domovino.

In skoraj takoj po pristanku našla ljubezen svojega življenja. »Nenehno sem potovala med Hollywoodom in Avstralijo. A ko mi je Hollywood nekoliko presedel, sem obiskala jasnovidca, ta pa mi je dejal, da se moram vrniti domov. Odšla sem in vse, kar mi je povedal, se je uresničilo.

Dobila sem vlogo v oddaji Corelli, pri kateri je bil moj soigralec Hugh Jackman. Tedaj ga še nisem poznala, a je med nama v hipu vzniknila neverjetna povezava. Preostalo pa je zgodovina.« Le 11 mesecev po usodnem srečanju pred kamerami sta si Deborra in Hugh namreč že izmenjala zaobljube večnosti, v naslednjega četrt stoletja pa je njuna ljubezen le rasla in se poglabljala.

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness sta pred nekaj tedni praznovala 26. obletnico poroke. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

»Dlje traja, boljše postaja,« je o njuni ljubezni in 26 letih zakonske sreče dejal Hugh. A čeprav dolgoletna zaljubljenca nikoli nista skrivala čustev, raje sta jih obešala na veliki zvon, ju vendar že debeli desetletji zasledujejo govorice o zvezdnikovi prikriti homoseksualnosti. Ali, natančneje, vzklile so okoli leta 2003, ko je Jackman na broadwayskih deskah v predstavi The boy from Oz zaigral odkrito istospolno usmerjenega pevca Petra Allena. Očitno več kot prepričljivo.

Brez težav gej

Govorice o moževih istospolnih nagnjenih so Deborro sprva motile. Jo zbadale. Označila jih je za zlobne in zlonamerne. A danes, ko to posluša že skoraj 20 let, jo že naravnost dolgočasijo.

»Če bi bil gej, bi to brez težav tudi bil. Odkrito. Ne bi se mu bilo treba skrivati in prikrivati, videval bi se lahko z lepotci kalibra Brada Pitta. Te govorice so naravnost trapaste. In ko nekaj tako trapastega ljudje ponavljajo vedno znova in znova, postane dolgočasno.«

Podobno se je (skoraj) navadila na moževe ljubezenske prizore na velikem platnu, četudi se ob katerih posebno vročih scenah še vedno nekoliko nervozno preseda.

Ob še posebno vročih moževih prizorih se Deborra opomni, da snemanje teh scen nikakor ni seksi ali romantično.

»Če gledam to v kinu, sploh kadar film z menoj gledata otroka, mi postane neprijetno. Res pa je, da sem z veliko igralkami, s katerimi mora pred kamerami ljubimkati, dobra prijateljica in jih dobro poznam.« V še dodatno olajšanje pa ji je, da nadvse dobro ve – ne nazadnje je tudi sama igralka –, kako je biti na drugi strani, v vlogi ljubimke pred filmsko kamero.

Na začetku mu je dala košarico V Hughov objem jo je skoraj vrgel jasnovidec, pa vendar je bila Deborra tista, ki je nekoliko omahovala. Zvezdnik je, nasprotno, v trenutku vedel, da je našel pravo. »Tega sem se zavedel že zelo zelo zgodaj, takoj na začetku najinega razmerja, čeprav je Debbie z menoj poskušala prekiniti. In me je po treh tednih romance za kratek čas v resnici pustila. A na srečo mi jo je uspelo pregovoriti, da nama da še eno priložnost,« je o začetkih dejal igralec. In še dodal, da je običajno precej neodločen, »na prste ene roke lahko preštejem, kolikokrat v življenju sem nekaj zatrdno vedel. In ena od teh stvari je bila, da je Debbie ena in edina zame.«

»Tudi sama sem tovrstne reči snemala že ničkolikokrat in vem, da še zdaleč niso romantične. Reflektorji ti namreč svetijo naravnost v obraz, vse gre po scenariju, v točno določenem trenutku se moraš dotakniti natanko določenega dela telesa. Skratka, nikakor ni seksi.«