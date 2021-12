Zorro v telenoveli in tudi kot ženski lik

Za seboj pušča sled z mečem vrisane črke Z, na črnem vrancu z obrazom, ki mu ga prekriva maska in nanj meče senco še črn sombrero, pa zatiranim in ogoljufanim pomaga iskati pravico. Zaradi njegovih drznih veščin ga moški lahko le občudujejo, ženske pa za njim zaljubljeno vzdihujejo. To je zamaskirani pravičnik Zorro, ki že stoletje buri ljudsko domišljijo, vse odkar je leta 1919 njegova zgodba v delu The Curse of Capistrano zrasla v glavi pisca Johnstona McCulleyja. V njej so tudi filmski ustvarjalci nemudoma uzrli material za filmsko zgodbo, saj je leto pozneje prvič oživela na velikem platnu nemega filma, v formatu serije so Zorrove pustolovščine med letoma 1957 in 1959 navduševale televizijsko občestvo, v najbolj sodobni preobleki pa se je vanj v dveh filmskih nadaljevanjih prelevil postavni hollywoodski zvezdnik Antonio Banderas. »Med odraščanjem je bil prav Zorro eden tistih likov, zaradi katerih sem pomislil, da lahko kljub svojemu latinskemu izvoru postanem junak,« je dejal Wilmer Valderrama, v katerem se pretakata kolumbijska in venezuelska kri. Zato je z obema rokama zagrabil priložnost, da se prelevi v svojega mladostnega junaka. Pod okriljem Disneyjevega televizijskega programa bo namreč nastala osvežena serija o Zorru, čigar masko, pod katero skriva svoj resnični jaz premožnega dona Diega de la Vege, si bo v tokratni različici nadel prav Wilmer.

Moderna telenovela

Vergarova si bo zakrila mikaven obraz in popravljala krivice, četudi bo s tem ogrozila tudi lastno življenje. FOTO: Profimedia

Zvezdnika, ki je zaslovel s humoristično serijo Oh, ta sedemdeseta!, je fantovska domišljija nemalokrat ponesla v junaške svetove zamaskiranega pravičnika, zaradi katerega je tudi sam sanjaril o legendarnih junaštvih. Zdaj bo s to isto zgodbo lahko navdušil še mlajše generacije. »Kot odrasel pripovedovalec imam odgovornost, da pomagam zgodbo oživiti. To, da bom po 60 letih lahko pomagal obuditi Zorra, nadaljeval njegovo zapuščino in otrokom povedal, da so tudi oni lahko junaki lastnih zgodb, je zame kot uresničitev sanj,« je povedal igralec, ki bo k seriji pristopil tudi v vlogi enega od producentov. Prihajajoča serija bo slonela na originalni izpred več kot 60 let, tudi ta bo umešena v Pueblo v Los Angelesu v Kaliforniji. »Toda povedali jo bomo v slogu moderne telenovele. Nasičena bo z akcijo, dramo, napetostjo in humorjem, ki je značilen za Zorra,« pravi Ayo Davis, prvi mož televizije Disney Branded Television.

Na male zaslone prihaja moderna različica Zorra, pod okriljem televizije NBC pa je v nastajanju še druga verzija njegove legende, a s precejšnjim preobratom. Pod njegovo masko se bo v tej različici namreč skrivala ženska, underground umetnica Sola Dominguez v podobi Sofie Vergara, ki bo poskušala popraviti krivice.