Znani nogometaš kar na omrežju objavil, s kom ga vara žena Iva

Prava drama se očitno odvija v življenju nekdanjega igralca Hajduka Sandra Gotala. Sandro je namreč v zgodbah na instagramu razkril, da ga žena Iva vara s 25-letnim podjetnikom. Tako je objavil posnetke zaslona, ​​za katere trdi, da podpirajo njegove obtožbe, in na katerih so fotografija kontracepcije, ljubimčev oranžni mclaren, ura in fotografija iz dvigala z opisom – tak je vikend njegove bivše.

Ženo, s katero sta še vedno formalno poročena, je javno prosil, naj podpiše ločitvene papirje, so navedli hrvaški mediji.