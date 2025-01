Znana vplivnica se je zaradi prepovedi TikToka zlomila. Pokazala zadnje trenutke pred ukinitvijo (VIDEO)

Poročali smo, da je v ZDA danes stopil v veljavo zakon o prepovedi poslovanja družbenega omrežja TikTok, ki ima onkraj luže kar okoli 170 milijonov uporabnikov. Nekatere je prepoved zelo precej prizadela, med njimi je tudi zelo priljubljena vplivnica Alix Earle, ki ima na TikToku kar preko 7,2 milijona sledilcev. Alix je v enem svojih zadnjih videov na omenjenem družbenem omrežju izrazila žalost nad tem, kar se dogaja.

»Ta platforma je zame več kot aplikacija ali služba. Toliko spominov imam tukaj. Objavljala sem vsak dan v zadnjih 6 letih svojega življenja,« je zapisala v videu, v katerem jo lahko vidimo objokano.

Kasneje je na Instagramu objavila še en video, v katerem lahko vidimo zadnje trenutke njenega zadnjega oddajanja v živo na TikToku. »Moji zadnji trenutki, ki sem jih preživela v živo, ko sem govorila o tem, kako zelo vas imam rada in potem sem ugotovila, da se je zrušila in nihče me ni mogel videti,« je zapisala v videu.

Ta njen video na Instagramu si lahko pogledate na tej povezavi.