Kiks med prenosom v živo: poglejte, kaj je Pero Martić dejal dekletu Tima Novaka (VIDEO)

Zmagovalec zadnje Kmetije Tim Novak se je pri gledalcih zapisal predvsem kot hudomušen in razigran mladenič, ki so ga domiselne taktike pripeljale do glavne nagrade.

Del javnosti pa si je Novaka zapomnil tudi po tem, da se je v šovu zapletel z Nušo Šebjanič, kljub temu da ga je zunaj čakala partnerka Tina. Po koncu šova je Tim svoja dejanja obžaloval, z dekletom pa sta razčistila zadeve in se odločila za nadaljevanje njunega odnosa.

Tino poimenoval kar Nuša

Ta teden sta Tim in Tina gostovala pri youtuberju Peru Martiću. Ta jima je med drugim pripravil tudi izziv kolo nesreče, ki jima je določil tudi nalogo, da mora Tim oponašati žival. Martić se je ob vsem tem vidno zabaval, ko je želel Tini reči, naj določi neko drugo žival, pa se mu je pripetil lapsus. Timovo dekle je namreč poimenoval kar Nuša.

Svetlolaska ga je sprva čudno pogledala in ga popravila, češ da ji je ime Tina. Kako sta se v neprijetni situaciji odzvala Pero in Tim, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):