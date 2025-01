V ZDA od danes prepovedano poslovanje TikToka

V ZDA je danes stopil v veljavo zakon o prepovedi poslovanja družbenega omrežja TikTok, ki ima v ZDA približno 170 milijonov uporabnikov. TikTok je v petek sporočil, da bo omrežje danes v ZDA prenehalo delovati, če ameriška vlada v zadnjem hipu ne bo ponudila jasnih zagotovil ponudnikom storitev, da ne bodo odgovarjali za kršitve zakona.

Zakon je začel veljati aprila lani in od kitajskega lastnika ByteDance zahteval prodajo TikToka do danes, sicer ga bodo v ZDA odstranili iz trgovin z aplikacijami. Ameriški kongres ga je sprejel lani zaradi domnevne nevarnosti, da je aplikacija pod nadzorom kitajske vlade, omogoča vohunjenje za uporabniki in služi kot orodje za širjenje propagande, s tem pa da predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ZDA.

Vrhovno sodišče ohranilo zakon

TikTok in njegovo matično podjetje ByteDance vse očitke zavračata. Družbeno omrežje je proti zakonu vložilo tožbo na vrhovno sodišče z utemeljitvijo, da nedopustno posega v ustavno pravico do izražanja, zagotovljeno s prvim amandmajem. Vrhovno sodišče je njune argumente obravnavalo prejšnji teden, v petek pa je ohranilo zakon in odredilo, da ta ne krši pravice do svobode govora.

Proti zakonu tudi Trump

Med nasprotniki zakona je tudi novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je decembra od vrhovnega sodišča ZDA zahteval, naj odloži uveljavitev prepovedi. V zadnjih dneh so se pojavile tudi govorice o tem, da naj bi na Kitajskem preučevali možnosti za prodajo ameriškega dela TikToka milijarderju Elonu Musku, ki bi nato lahko TikTok priključil svojemu omrežju X.

Številni ustvarjalci vsebin na TikToku so se medtem v preteklih dneh zatekali k alternativnim možnostim. Najbolj priljubljena med njimi je kitajska aplikacija Xiaohongshu, v angleščini poznana kot RedNote, ki je v ponedeljek skočila na vrh lestvice najpogosteje prenešenih aplikacij v Applovi spletni trgovini.