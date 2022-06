Znana igralka razkrila, da je lezbijka: oboževalci šokirani, niso imeli pojma

Avstralska igralka Rebel Wilson je oboževalce presenetila s priznanjem, da je lezbijka, zdaj pa je njen prijatelja razkril podrobnosti o njenem razmerju z odvetnico in modno podjetnico Ramono Agrum. Nedavno je svoje dekle pokazala tudi javnosti in ob tem zapisala: »Mislila sem, da iščem Disneyevega princa, a morda je to, kar sem res potrebovala, Disney princesa«.

»V prostem času sem ženitni posrednik, vendar je bilo z Rebel težko, prav tako tudi tako kot z Ramono,« je ob tem povedal igralec in pevec Hugh Sheridan v radijski oddaji.

»Bil sem v New Yorku in pravkar sem se razšel s svojim fantom, ko mi je Rebel rekla: »Ne morem si predstavljati, kako si zdaj žalosten. Nikoli nisem bila zares zaljubljena,«, je nadaljeval in dodal, da je bil odločen, da bo našel ljubezen zanjo in na misel mu je prišla Ramona.

»Mislim, da vsaka uspešna ženska potrebuje močnega moškega, vendar sem razmišljal tudi o tem, kako bi lahko dve uspešni ženski bili primerni ena za drugo,« je dejal in nadaljeval: »Potem sem to rekel Rebel in ko se je vrnila iz Avstralije, sta se srečala z Ramono, in od takrat sta skupaj.«