Igralka Putinu pokazala sredinca: ko boste slišali, kaj je rekla … (VIDEO)

To nedeljo je v Londonu potekala podelitev filmskih nagrad BAFTA, gostiteljica slovesnosti je bila avstralska igralka Rebel Wilson. Svetlolaska je s svojo telesno transformacijo naravnost osupnila (izgubila je okoli 35 kilogramov).

Pred nastopom, posvečenim filmu CODA (2021), ki govori o najstnici iz gluhe družine, je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu poslala jasno sporočilo. »Ta nastop prevajata dve osebi, ena v britanski znakovni jezik, druga v ameriški. A na srečo je v vseh znakovnih jezikih znak za Putina tole,« je dejala in dvignila sredinca.

V dvorani se je razlegel bučen aplavz, čeprav so bili nekateri igralci in igralke nad tako odprtim sporočilom vidno presenečeni. Večina se jih je namreč odločila, da nasprotovanje napadu na Ukrajino izrazi bolj diskretno, tako da so na rdeči preprogi oblekli črno ali pa v barve ukrajinske zastave.