Zlatan Ibrahimović se je v neposrednem prenosu zlomil in razjokal: razlog je srce parajoč (VIDEO)

Zlatan Ibrahimović velja za »mača«, ki ne kaže čustev, kljub temu pa ga ta včasih premagajo. Ibrahimović se je tako med javljanjem v oddajo, ki je bila organizirana v podporo nizozemskemu novinarju Thijsu Slegersu, njegovemu dobremu prijatelju, ki izgublja bitko z levkemijo, razjokal.

Slegers je med drugim delal tudi kot tiskovni predstavnik za nogometni klub PSV Eindhoven, čez leta pa je zgradil dobre odnose s številnimi nogometaši. Čeprav je Ibrahimović igral za konkurenčni Ajax, se poznata že dve desetletji, v dobrih odnosih pa sta ostala tudi, ko je švedski napadalec odšel v Italijo, Španijo ...

»Tega se bom vedno spominjal. Bil je moj edini prijatelj na Nizozemskem, ko sem bil izgubljen, mlad, zmeden in mislil, da nimam nikogar. Pojavil se je ta novinar, ki me je sam kontaktiral in, moram reči, takrat novinarji niso bili moji prijatelji. Toda Thijs se je sam odločil, da stopi v stik z menoj, dobila sva se na kosilu in tako sva postala zelo dobra prijatelja, skupaj sva igrala tenis, se družila, veliko mi je pomagal, dal mi je vpogled v to, kako stvari delujejo na Nizozemskem,« je dejal čustveni Ibrahimović in se razjokal. »O Thijsu sem pisal v svoji knjigi, vedno mu bom hvaležen za vse. Vedno bo v mojem srcu. Thijs, edina stvar, ki ti jo želim zdaj povedati, je, da te imam rad, prijatelj moj.«

Ibrahimović je prišel iz Malmöja v Ajax davnega leta 2001 v prestopu, vrednem osem milijonov evrov. V treh sezonah je dosegel 48 golov in temu dodal še 17 podaj, nato pa se je za dvakrat več denarja preselil v Juventus.