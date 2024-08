Življenje najhitrejše ženske na svetu: Združila je tek in modo, nato tragično umrla

Od danes pa do 6. avgusta bodo v Parizu atletinje teka na 100 in 200 metrov skušale podreti rekorda najhitrejše ženske vseh časov Florence Griffith Joyner.

Ameriška šampionka, znana pod vzdevkom Flo-Jo, je ta dva vrhunca postavila daljnega leta 1988, in čeprav je od takrat minilo že 36 let, do danes še nobeni njeni naslednici ni uspelo prekositi njenih rekordov.

A Flo-Jo je bila mnogo več kot samo hitrostna legenda. Na tekaških progah je orala ledino tudi s svojim edinstvenim stilom za modo, katerega avtorica je bila sama, saj se je v prostem času ukvarjala tako s šivanjem, pletenjem in kvačkanjem, kot s friziranjem, ličenjem in manikiro.

Požvižgala se je na zgražanja kritikov, ki so se obregali ob njene dolge umetne nohte, naličen obraz in nenavadne tekaške kostume, rekoč, da lahko atleta le ovirajo pri teku, in jim vsem zaprla usta s svojimi športnimi dosežki.

»Obleci se lepo, da boš videti dobro. Izgledaj dobro, da se boš počutil dobro. In počuti se dobro, da boš tekel hitro«, je nekoč povzela bistvo svojih modnih odločitev na tekaški progi.

Žal je umrla mnogo premlada, pri komaj 38 letih, a kljub kratki karieri še danes navdihuje številne vrhunske športnice, da ponosno tekmujejo v kakršnikoli opravi jim poželi srce.