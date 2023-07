Ženske so žigosali in jih silili v seks, ona pa jih je pripeljala: po 2 letih izpuščena iz zapora

Allison Mack je bila izpuščena iz zapora, potem ko je odslužila dveletno kazen zaradi manipulacije žensk, da so se pridružile kultu NXIVM. Ženske so bile tam ožigosane in prisiljene v spolne odnose z vodjo kulta.

Igralko Allison Mack, znano po vlogi v seriji Smallville, so po dveh letih prestane kazni izpustili iz zapora. Mack je leta 2021 končala v zaporu, potem ko je priznala krivdo za obtožbe, da je manipulirala z ženskami, da so postale spolne sužnje za voditelja kulta Keitha Raniera. Zaradi trgovine z ljudmi je bil obsojen na 120 let zapora. Mack se je daljši kazni izognila s sodelovanjem z oblastmi.

Mislila, da ji bo to pomagalo pri karieri

Allison je v kult NXIVM pripeljala ženske, ki so bile nato ožigosane in prisiljene v spolne odnose in težko fizično delo. Na sodišču je trdila, da se je kultu pridružila, ker je mislila, da ji bo to pomagalo pri karieri.

»Preselila sem se v Albany, kjer je sedež NXIVM, da bi zapolnila praznino v sebi in ponovno našla svojo dušo. Soustanovitelja Keitha Raniera sem prosila, če mi lahko pomaga postati velika igralka. Takrat sem se počutila slabo,« je dejala igralka, poroča 24sata.hr.