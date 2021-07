Igralka zasužnjevala ženske in jih surovo žigosala

Keith Raniere je lani dobil 120 let za zapahi. FOTO: Keith Raniere/Youtube

Obrnila ploščo

Imela naj bi celo zasebno sužnjo, ženske pa je silila v golo fotografiranje in seks z Ranierom.

Gospodarica suženj

Pošast je. Sociopatka, ki je žrtvam povzročila ogromno zla. Tako jena kratko orisala igralko, ki ji je prepoznavnost prinesla serija Smallville, nato pa svetovno razvpitost njena vpletenost v organizacijo NXIVM, ki naj bi promovirala samopomoč in napredek žensk ter ponujala delavnice za osebnostni in profesionalni razvoj, v resnici pa se je za tem skrival seksualni kult, ki je članice nadziral z izsiljevanjem, stradanjem, odtegovanjem spanca ter jih kot živino tudi ožigosal.Njihovemu vodjije sodnik lansko jesen zaradi brutalnega izživljanja, trgovine z belim blagom in kriminalne dejavnosti naložil 120 let za zapahi, zdaj pa je kazen dočakala še Mackova, ki je bila sprva ena izmed članic Ranierovega zasebnega harema, nato pa je postala njegova desna roka pri novačenju novih in novih nesrečnic. »Tri leta zapora in 20 tisočakov globe,« je v sodni dvorani zadonela sodnikova odločitev. Precej manj od za njeno vlogo predvidenih od 14 do 17 let zapora, a je bilo to pričakovati. Predstavnikom oblasti je namreč posredovala nekatere ključne dokaze, da so za vselej za rešetke spravili Raniera.Resnica o izprijenosti kulta NXIVM, ki ga je Raniere ustanovil že 1998., je začela kukati na plan leta 2010, a precej počasi, saj je obseg grozodejstev v celoti postal jasen šele osem let pozneje, ko je Raniere z najožjim krogom pajdašev, med katerimi je bila tudi Allison, zaradi tiralice pobegnil v Mehiko. Z načrtom, da tam začnejo znova. A so se razblinili štiri mesece pozneje, aprila 2018, ko so jim predstavniki zakona naposled stopili na prste.Raniere je od aretacije pa tudi še po lanski obsodbi vztrajal, da ni kriv zločinov, ki mu jih pripisujejo. A čeprav je podobno igro igrala tudi Mackova, je po enoletnem razmisleku, ko je bila v domačem priporu na domu svojih staršev, obrnila ploščo in priznala krivdo. Precej pametno se je odločila tudi sodelovati z oblastmi. Tožilstvu je sprva razkrila, kako je Reniere spodbujal svoje pomočnike v kultu, naj žrtve ogovarjajo s poniževalnimi besedami ter jih zreducirajo na sužnje, a tisto, kar je dokončno prevesilo tehtnico v njen prid, je bilo, da je predala avdioposnetek svojega pogovora z Ranierom o žigosanju članic. Moč je slišati, da je svoj žig želel na mladih ženskah videti na bolj občutljivem mestu, med bolečim in poniževalnim postopkom pa naj imajo roke dvignjene nad glavo, kot bi jih imele zvezane, da bi dajale vtis obrednih žrtev. »Želim, da rečejo, da si tega želijo in da jim je žigosanje v čast,« so še zadonele zlovešče besede brutalnega guruja. Zaradi tovrstnega sodelovanja in priznanja krivde se je tožilstvo odločilo, da za Mackovo ne bo zahtevalo najvišje zaporne kazni 40 let, ampak občutno milejšo.Kesa se in boleče obžaluje vse, kar je storila. Največja napaka, kar jih je kdaj storila, pa je bila, da je zaupala Ranieru in se mu predala. Tako je zapisala v pismu sodišču. Na dan obsodbe pa je še dodala, da je sprejela odločitve, ki jih bo obžalovala do smrti. Besedam, ki so se mešale s solzami, je sodnik verjel, vseeno pa niso prav veliko olajšanja prinesle ženskam, ki so zaradi nje ali z njeno pomočjo doživele pekel na zemlji.Kajti čeprav je bila menda tudi sama skoraj desetletje Ranierova igračka za njegove užitke, se je to spremenilo 2006., ko je postala ena najpomembnejših članic kulta. Ne le da je mlade ženske, najpogosteje še najstnice, izjemno spretno novačila, tudi sama je postala gospodarica suženj (imela naj bi celo zasebno sužnjo), ukazovala jim je, jih silila v golo fotografiranje in v seks z Ranierom.