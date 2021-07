Slavni pripadniki kultov (FOTO)

Winona Ryder

Otroštvo je preživela v največji hipijevski komuni, imenovani Mavrična družina, kjer je osem družin živelo skupaj na velikanski zaplati zemlje. Kot pravi Winona, njihova želja, da bi bili samooskrbni in živeli v slogi, zveni kot kult, a se spominja le sreče in tekanja po gozdu. Niso imeli elektrike in Winona je veliko brala in se spoznavala z umetnostjo. Glede na to, da je njen boter veliki guru LSD Timothy Leary, običajne vzgoje pač ni mogla biti deležna.

Michelle Pfeiffer

Ko je pri 20 prišla v Hollywood, se je hitro spoprijateljila s parom, ki sta bila osebna trenerja in sta verjela, da lahko svetloba daje vse, kar potrebujemo, ter da sta hrana in pijača povsem odvečni. Dieto sta zahtevala tudi od nje in z njima je preživljala veliko časa, vsak trenutek jima je morala seveda plačati, medtem pa sta ji vseskozi govorila, da mora prihajati pogosteje. Ko je spoznala prvega moža, igralca Petra Hortona, je ta ravno raziskoval kulte za svojo vlogo, in takrat je doumela, da se je tudi ona zapletla v nekaj podobnega.

R. Kelly

Večkrat obsojeni in preganjani glasbenik je eden tistih, ki jih ves čas obdajajo skrivnosti in govorice. Med drugim naj bi pri njem živelo kar šest deklet, ki jih je vpletel v svoj posebni kult, v katerem služijo njegovim muham, saj narekuje, kaj jejo, kako se oblačijo, kdaj spijo in kdaj se lahko umivajo ter, seveda, kakšne so njihove spolne izkušnje in kdaj se zgodijo. On to ves čas zanika, dekleta pa imajo menda tako oprane možgane, da verjamejo, da jih ljubi, in si ne upajo pobegniti, je povedala ena, ki ji je uspelo uiti.

Allison Mack

Igralka je najbolj znana po vlogi v seriji Smallville, 30. junija pa je bila obsojena na pičla tri leta zapora zaradi rekrutiranja mladih deklet, ki jih je vpeljevala v seks kult NXIVM, kjer so postale sužnje sprevrženega vodje Keitha Raniera, ki je bil lani obsojen na 120 let zapora. Ne le da so jim vžgali znamenje njunih začetnic na sramni predel, kot bi bile govedo, trpele so tudi zaradi sadizma, siljenja k spolnim odnosom, trdega dela, za vse to so celo veliko plačevale kot za program izboljšanja življenja. Mnogi člani so bili iz poslovnega ali igralskega sveta, med njimi hči milijarderja.

Rose McGowan

Tudi ona je živela v istem kultu kot Joaquin vse do svojega devetega leta. »Opazovala sem odnose med moškimi in ženskami, ki so bile tam le za užitek. Moški so lahko imeli več žena, in ko je oče ugotovil, da dovoljujejo spolnost z otroki, sva pobegnila z njegovo drugo ženo,« se spominja igralka. »Kult je za nami poslal ljudi, ki so nas iskali in vdirali v hotelsko sobo s kladivom.« Ena od dejavnosti je bila tudi spogledovalni ribolov, kar je pomenilo prostituiranje ženskih članic za rekrutiranje novih članov.

Glenn Close

Igralka je kar petnajst let živela v kultu, vse od sedmega leta, ko se je njen oče zaljubil v idejo nekega duhovnika, ki je verjel, da bi se svet lahko izognil vsem vojnam, če bi le vsi doživeli duhovno in moralno prebujenje. Tam so ji menda narekovali vse, od tega, kako naj čuti, kaj naj govori, kako naj se vede, pa do tega, v kaj naj verjame. »Bilo je veliko pravil, nadzora, ničesar nisi smel narediti zase, ker je bilo to sebično, verjeli so v moralni absolutizem,« je povedala Glenn.

Joaquin Phoenix

Igralec je z družino šest let živel pod okriljem kulta, imenovanega Otroci boga. Njegov brat River je medijem povedal, da kult uničuje življenja ljudi. Glavni mož je članom govoril, da je bog ljubezen in da je ljubezen seks, zato ne sme biti nobenih omejitev glede odnosov ali starosti. Zato je bilo v kultu veliko pedofilije in siljenja v spolnost z otroki, starimi celo tri leta ali manj. »Starši so mislili, da so našli ljudi, ki imajo ista prepričanja o dobroti in ljubezni, a se je vse skupaj počasi stopnjevalo do točke groze.«

Pa s tem sploh ne mislimo scientologije, ampak posameznike, ki jim je uspelo prepričati ljudi, da so živeli po njihovih načelih in nikoli dvomili o njih.Pred kratkim je bila igralkaobsojena na 15 let zapora za trgovanje z belim blagom, sadizem in organizirani kriminal, mi pa si poglejmo, kdo poleg nje še ima izkušnje s kulti.