Princesa Diana ji je speljala zaročenca, milijonar jo je poniževal in žalil

Kelly Fisher se je leta 1967 rodila v Louisvilleju, Kentucky. Že kot najstnica je začela kariero kot manekenka in si ime ustvarila s sodelovanjem z blagovnimi znamkami Armani, Calvin Clein, La Perla in Victoria's secret. Njena podoba je pozdravljala z naslovnic revij Elle, Marie Claire, Vogue, Cosmopolitan.

Leta 1996 je v Parizu spoznala Dodija Fayeda, z njim začela zvezo, a se je ta končala potem, ko je on spoznal princeso Diano.

Kelly o Dodijevi romanci z Diano ni vedela ničesar, vse dokler ni časopis The Sunday Mirror objavil fotografije njunega poljuba.

Kelly in Dodi sta sicer načrtovala poroko, do nje naj bi prišlo devetega avgusta 1997, Dodi jo je zaročil s prstanom z diamanti in safirjem.

Mama Kelly Fisher je kasneje pripovedovala, da je bil Mohamed Al Fayed močno proti zvezi njegovega sina z manekenko in jo je imenoval k…, ki ji diši bogastvo, piše Vanity Fair. Ko je Kelly za medije pripovedovala, da sta z Dodijem zaročena, je tiskovni predstavnik družine Fayed navedbe zanikal.

Mama Kelly Fisher je javno obtožila Dodija, da je zaprosil njeno hčerko za roko, nato pa se do nje okrutno obnašal. Dodala je, da jo je ob njem vedno spreletaval srh.

Potem, ko je Mirror objavil fotografije Fayeda in Diane, ga je Kelly tožila zaradi kršitve predzakonskega dogovora. Trdila je, da ji je Dodi ponudil nekaj manj kot 500.000 evrov, če pusti kariero manekenke in preživi več časa z njim, a ji je na koncu dal le 60.000 in neveljaven ček za nekaj manj kot 200.000 evrov.

Po sodni poti je zahtevala preostanek denarja, saj je želela, da bi Fayed prevzel odgovornost potem, ko jo je praktično pustil pred oltarjem.

Na tiskovni konferenci je dejala, da je Diani predlagala, da bi se sestali, a nikoli ni dobila odgovora na vabilo.

Po tragediji leta 1997 je Kelly tožbo opustila in izjavila, da je Dodija res ljubila, ter da jo je njegova in Dianina smrt močno pretresla.

Septembra 1997 ni prišla na njegov pogreb, saj se je vse odvijalo zelo hitro in ni bilo časa, da bi odpotovala v London.

Leta 2008 je sodelovala v preiskavi nesreče, tedaj so bili odkriti njeni tajni pogovori z Dodijem, v njih jo on obtožuje, da mu je ukradla 50.000 dolarjev vreden avtomobil, ona je te obtožbe zanikala, od tedaj pa se ni več izpostavljala.

Leta 2007 se je Kelly po pisanju revije People poročila s pilotom Mikhailom Movshina, ki ga je spoznala na safariju v Južni Afriki in prevzela njegov priimek. Opustila je kariero manekenke in se začela ukvarjati z nepremičninskimi posli.

Par ima hčerko in živi v Južni Kaliforniji stran od oči javnosti.