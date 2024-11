Po skoraj 30. letih spregovoril voznik princese Diane: to me mori vsak dan

»Če bi takrat vozil jaz, bi še bila živa,« je več kot 27 let po nesreči, v kateri je princesa Diana izgubila življenje, povedal njen bivši voznik Steve Davies.

Ta ni bil le njen voznik, temveč tudi dober prijatelj in je poznal veliko njenih skrivnosti ter bi bil zanjo pripravljen dati življenje.

A na koncu se je v njun odnos vmešala oseba, ki je zaradi koristoljubja Daviesa izrinila iz palače Kensington in iz Dianinega življenja.

BBC-jev novinar Martin Bashir je bil tisti, ki je končal kariero osebnega voznika princese Diane in minilo je več kot četrt stoletja, da je resnica prišla na dan. Povsem po naključju, ko je gledal serijo Krona.

Steve je bil iz ekipe palače Kensington izključen konec leta 1995. Brez opozorila. Brez priprav. Brez odgovora na vprašanje - zakaj?

Ni smel do njenega avta

»Zgodilo se je čez noč. Od voznika, ki je princeso vozil povsod do človeka, ki se ji ni smel približati. Po božičnih praznikih mi je bilo rečeno, da ona noče, da bi se še kdaj približal njenemu avtomobilu.

Nisem ga smel prati, čistiti. Še sem bil na plačilnem seznamu palače, a vse, kar sem lahko počel, je bilo po deset ur dnevno sedeti v garaži. Tako dolgo je trajala moja izmena, nato sem šel domov.«

Bil sem zlomljen, ponižan. Ona me je ignorirala.«

Marca 1996 je bil odpuščen, tedaj še ni vedel, da je bil postranska škoda Bashirove zarote, s katero je princeso prepričal v najtežji intervju v zgodovini britanske kraljeve družine: za Panoramo novembra 1995.

Med intervjujem za Panoramo novembra 1995. FOTO: Reuters Pictures

Na skrivnem sestanku s princeso in njenim bratom grofom Spencerjem septembra tistega leta je Martin trdil, da so se Dianini najbližji sodelavci zarotili proti njej.

Konkretno je Bashir označil Steva kot vohuna za medije in opozoril princeso, da je njen avto ozvočen ter opremljen s sledilno napravo.

»Posledično sem moral zapustiti delo, ki je bilo moje življenje. Delo za kraljevo družino je bilo zame častno, saj zahteva veliko lojalnosti in diskretnosti. Martin Bashir me je po krivem obtoževal in me oropal dobrega imena.

Nisem nekdo, ki bi stresal gnev in ogorčenje, a ko je umrla, sem verjel, da sem jo izdal in tega si nikoli ne bom odpustil,« je povedal za Daily mail.

Nikoli ne bi dovolil tragedije

Sam je priznal, da bi branil Diano s svojim življenjem, in nikoli ne bi dopustil tragedije v Parizu.

»Verjamem, da bi bila še živa, če bi jo vozil jaz. Nikoli ne bi dovolil, da bi se stvari odvijale tako, kot so se tisto noč.

Vedno sem bil zelo previden, njena varnost je bila zame na prvem mestu. Vozil sem jo v različnih situacijah in bil pozoren na vsako malenkost. Vedno sem vztrajal pri varnostnem pasu.«

Namesto tega so ga odpustili. Odpoved je do februarja 1996 hotel dati sam, vendar ga je sodelavec prepričal, naj počaka, da bo odpuščen in bo dobil odpravnino.

Še se spominja hladnega slovesa od princese, ko je zapustil delovno mesto.

V trenutku, ko je dobil odpoved, je sum že padel na Bashirja in BBC. The Mail on Sunday je takrat proučeval taktike, ki jih je ta uporabil, da je v odmeven pogovor prepričal princeso, a zadeva tedaj ni prišla do zaključkov.

Nikoli ga ni pogledal v celoti

V čustvenem intervjuju se je razkrilo, da ima Diana bulimijo, da je trpela za poporodno depresijo, da dvomi, da bo Karel kdaj kralj, da je vedela za njegovo razmerje s Camillo.

Steve je priznal, da nikoli ni gledal celega:

»Še sedaj je pretežko. Vem, kaj je povedala, ničesar ni skrivala pred mano.

Zanjo sem delal pet let. Bila je princesa. Kot iz pravljice. Ni bila popolna, a bila je iskrena.«

Šele, ko je gledal serijo Krona, je izvedel, kaj je Bashir govoril Diani. Nekaj tednov kasneje je z njim v stik stopil novinar časopisa The Sun.

»Izvedel sem, kaj je govoril Bashir, kakšni so bili njegovi postopki in kako je škodoval princesi.

Leta sem se boril, da sem našel službo, označen sem bil za izdajalca, imel sem finančne težave, želel sem delati v avtomobilski industriji, a nihče me ni hotel.«

Hoče, da na dan pride resnica

Na koncu je našel delo, a si nikoli ni opomogel od izkušnje s palačo.

»Moje sanje so bile delati za kraljevo družino. Temu sem bil povsem predan, Bashir je vse uničil.«

Sedaj je star 56 let in živi v majhnem kraju na jugu Velike Britanije.

»Nočem maščevanja, hočem samo, da ljudje izvedo resnico. Diana je ni nikoli.

Ona me je imela za človeka, ki je izdal njeno zaupanje. To me mori vsak dan,« je še povedal in dodal, da je že dvakrat obiskal predor, kjer je umrla njegova nekdanja delodajalka.