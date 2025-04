Bo Maribor dobil prvo pokrito smučišče? (VIDEO)

Melanja Korošec je nova podpredsednica Smučarske zveze Slovenije in nekdanja mladinska svetovna prvakinja v telemarku. Začela je s popolnimi zavoji v telemarku, danes pa enako suvereno riše linije v poslovnem svetu. Elan, Marles, Smučarska zveza – njene postaje niso naključje, temveč logično nadaljevanje njene strasti do znanja in smučarjie. Leta 2010 je vstopila v podjetje Elan. Njeno vodenje ženske kolekcije smuči, pa kasneje celotne blagovne znamke, je sovpadlo z enim najplodnejših inovacijskih obdobij v zgodovini podjetja.

Melanja Korošec. FOTO: Luka Maček

Zasneženi stadion prihodnosti

Kljub klimatskim spremembam in negotovim zimam ostaja optimistka. Tehnični sneg ni več rezerva, je temelj. »Skoraj vsa smučišča v Sloveniji so imela letos boljšo sezono kot lani – kljub toplejšemu vremenu.« Za prihodnost pa si želi bolj drznih vizij. »Pokrita proga v Mariboru bi omogočila tudi tekme svetovnega pokala. Če že imamo Zlato lisico, si zaslužimo tudi infrastrukturo svetovnega ranga.«