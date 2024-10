Žena slavnega nogometaša pristala v bolnišnici: kaj se je zgodilo?

»Končno spet doma! Štiri dni sem zaradi pljučnice preživela v bolnišnici. Počutim se bolje, doma sem z družino,« je na instagramu potem, ko je na njenem profilu vladalo zatišje, iz Savdske Arabije sporočila Georgina Rodriguez.

»Hvala vsem zdravnikom in sestram v bolnišnici. Hvaležna sem, ker so tako krasno skrbeli zame,« je dodala partnerica Christiana Ronalda.

Zaupala je, da ji je Christiano Ronaldo mlajši, 14-letni mladenič, ki ga je nogometašu rodila nadomestna mama, v težkih trenutkih podaril velik šopek cvetja, piše tabloid Hola.

Christiano mlajši spremlja očeta po klubih, kjer igra in je trenutni član mlade selekcije Al Nassra.

Ronaldo in Georgina sta biološka oče in mama deklic Alane Martin in Belle Esmeralde, nogometaš ima po zaslugi nadomestne mame ob Ronaldu mlajšem še dvojčka Evo in Matea.

Aprila 2022 sta nogometaš in njegova izvoljenka sporočila, da sta med porodom izgubila sina, brata dvojčka male Belle.

»Z najglobljo žalostjo objavljava smrt najinega otroka. To je največja bolečina, ki jo lahko občutijo starši.

Samo rojstvo male deklice nama daje moč, da preživiva te trenutke in najdeva vsaj malo sreče,« sta zapisala v skupni izjavi na instagramu in prosila za zasebnost v težkih trenutkih.