Žena je oskarjevca rešila pred peklom drog: »Bil sem izgubljen in sebičen«

Hollywoodski igralec Robert Downey Jr. (58) je danes eden najuspešnejših igralcev v Hollywoodu, pod palcem ima vrtoglavih 300 milijonov dolarjev, številni pa ga najbolj poznajo po vlogi v filmu Iron Man. Vendar pa je slavni igralec pred približno 20 leti živel popolnoma drugačno življenje. Bil je utelešenje zavoženega življenja, potopljenega v odvisnost od mamil in alkohola, zaradi česar je bil v 90. letih obsojen na več let zapora.

Že pri osmih letih je zaradi očeta kadil marihuano

Slavni igralec se je rodil 4. aprila 1965 v newyorški umetniški družini. Njegov oče, Robert John Downey Senior, je bil avantgardni režiser, ki je zaslovel s filmom Putney Swope iz leta 1969, komedijo, ki je razkrila pokvarjeno hollywoodsko marketinško mašinerijo. Tudi mama Elsie je bila igralka, sinu je privzgojila ljubezen do filma in gledališča. Prvič je stopil pred kamere kot petletnik, oče mu je namenil vrsto manjših filmskih vlog. A s tem, ko ga je potisnil v svet igralstva, mu je hkrati odprl vrata v svet mamil. Mali Robert je marihuano prvič kadil z očetom, ko je bil star komaj osem let.

Pri sedemnajstih je pustil šolo

»Od takrat sem redno kadil marihuano. To je bil edini način, da sem očetu lahko pokazal, kako zelo ga imam rad - to je bil edini način, ki ga je razumel. To sem počel, da bi bil kot on. Kot najstnik sem poskusil toliko mamil, kot sem lahko, razen heroina,« je povedal mnogo let zatem. K uporabi substanc je pripomogla tudi ločitev staršev. Pri 13 letih se je z očetom iz New Yorka preselil v Los Angeles, kjer sta takoj izkoristila njegov talent. Igral je v filmu Up the Academy, in kmalu ugotovil, da ga šola v resnici ne zanima, zato je z očetovim blagoslovom pri 17 letih opustil šolanje in se posvetil igralstvu.

V mladih letih je pomival posodo v restavracijah, prodajal čevlje in nastopal kot živa skulptura. FOTO: Richard Harbaugh Afp

Vrnil se je v New York, kjer je obrnil nov list. Živel je z mamo in sestro Alice, pomival posodo v restavracijah, prodajal čevlje in nastopal kot živa skulptura. Pridružil se je gledališki skupini, kjer ga je odkril agent in ga začel pošiljati na filmske avdicije. Še vedno je občasno užival droge. Leta 1984 je zaigral v filmu Firstborn, na snemanju pa je spoznal svojo vrstnico in kolegico Sarah Jessico Parker in se prvič resno zaljubil.

»Preveč sem se vživel v vlogo odvisnika od kokaina«

Mlada, izjemno nadarjena igralca sta zaživela skupaj in občasno igrala v filmih. A medtem ko je Sarah Jessica skrbno gradila kariero, ki jo je kasneje pripeljala do uspešnice Seks v mestu, se je Robert še naprej zabaval in jemal vedno več mamil. Naslednje leto sta ponovno igrala v istem filmu, a medtem ko je Parkerjeva dobila glavno vlogo, je bil Downey izbran za domala neviden lik. Film Less Than Zero iz leta 1987 je bil zanj prelomen. Tam je igral odvisnika od kokaina in se v vlogo preveč vživel.

Sarah Jessica Parker mu je nudila topel dom. FOTO: Profimedia

»Do takrat sem bil vikend džanki, užival sem droge, ko nisem delal. Z vlogo zasvojenega homoseksualca pa sem se tako poistovetil, da sem še na snemanju začel uživati ​​mamila. V resničnem življenju sem postal lik, ki sem ga igral. Bil sem popolnoma izgubljen,« se spominja.

Spoznal je, da se sam ne bo mogel znebiti odvisnosti, zato je poiskal strokovno pomoč. Šel je na zdravljenje, a brez dolgoročnih rezultatov. Kot je dejal, je njegova odvisnost uničila sedemletno razmerje s Sarah Jessico Parker: »Bil sem strašno sebičen. Pil sem, jemal droge in tega Sarah Jessica ni želela. Vendar me je prenašala z veliko ljubezni in potrpljenja. Zagotovila mi je topel dom, varnost in razumevanje kljub vsem slabostim. Poskušala mi je pomagati, bila je zelo nesrečna, ko je videla, da nič ne deluje. Zaslužil sem veliko denarja, vendar sem bil sebičen in nediscipliniran. Vseh sedem let zveze sem bil 'veselo pod vplivom' in zato moja nora ljubezen do Jessice ni bila dovolj, da bi rešila zvezo,« je povedal Robert.

Igralec v mlajših letih. FOTO: Press Release

»Če ne bi bilo Jessice, bi se Robert z avtom zaletel v zid in ga gotovo ne bi bilo več,« je v tistih letih govoril njegov oče. In ni se prav dosti motil. Prijatelji so pričali, da je Downey pogosto vozil pod vplivom kokaina in ekstazija.

Prekršil je pogojno kazen, ko je šel v napačno hišo

Videti je bilo, da se je Robert umiril, ko se je poročil z Deborah Falconer. Dobil je sina, toda v naslednjih treh letih je njegovo uživanje drog postalo javno znano. Kljub temu je dobil vloge v več odličnih filmih. Leta 1996 ga je policija ustavila in aretirala zaradi prehitre vožnje v vinjenem stanju, posedovanja heroina in nezakonite pištole, v kateri sicer ni bilo nabojev. Na sojenju je izvedel, da je tistega večera klical prijatelje, da bi mu posodili denar, nato pa odhitel do preprodajalca po heroin, pri katerem so ga ujeli. Mnogi so se spraševali, zakaj takšen zvezdnik ne more diskretno naročiti preprodajalca k sebi domov, a tisti, ki so ga bolje poznali, so povedali, da Robert preprosto obožuje življenje na robu.

Obsojen je bil na tri leta pogojne kazni ter obvezno zdravljenje in stalno kontrolo krvi. Kljub temu je še naprej užival droge in alkohol. Ob neki priložnosti se je tako napil, da je na poti domov pomotoma vstopil v sosedovo hišo namesto v svojo. Sredi noči je soseda v paniki poklicala policijo, ker ga je našla na vso moč smrčati v posteljici svojega sina. Za šest mesecev je pristal za zapahi. To se je nadaljevalo še nekaj let, dokler ni žena Deborah zahtevala ločitve, ki je bila finalizirana leta 2003.

Končno je našel pravo in premagal odvisnost

Leto prej je na snemanju filma Gothika spoznal osem let mlajšo producentko Susan Nicole Levin - a z njo takoj ni šlo tako gladko: »Jasno sem mu dala vedeti, da imam ničelno toleranco do drog in alkohola. Mislila sem si: 'V redu, ali se strinja ali pa se razideva',« je ob neki priložnosti povedala.

»Ljudje, tako kot feniks, lahko vstanejo iz pepela in naredijo nemogoče. Ugotovil sem, da pravi igralski uspehi šele prihajajo. A ne le to. Ob sebi je treba imeti človeka, ki te ima rad, še pomembnejše pa je, da imaš ti rad njega. Zelo jasno je povedala, kaj si misli o meni in uporabi drog,« je iskreno povedal. Po letu zveze jo je zasnubil, poročila sta se leta 2005.

Med gosti na poroki so bili Keanu Reeves, Ellen Barkin ter Sting in Billy Joel, ki jima je tudi zapel. Tokrat je Downey namesto heroina za pomiritev pred poroko opravil 30-minutni trening kung fuja, ki ga je začel trenirati v okviru rehabilitacije. Istega leta, po svetovnem uspehu prvega Iron Mana, je bil Downey nominiran za oskarja za vlogo v filmu Tropska nevihta. Leta 2012 se jima je rodil sin Exton Elias Downey.

Za pomiritev je pred poroko opravil 30-minutni trening kung fuja. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

»Susan je najboljša žena in mati. Zelo smo bili navdušeni in živčni zaradi Extonovega rojstva. Zdaj se mi zdi, kot da je bil vedno z nami. Ne morem si predstavljati življenja brez njega,« je povedal Downey nekaj tednov po rojstvu sina. Leta 2014 se jima je rodila hčerka Avri Roel Downey. Vse kaže na to, da je igralec postal zgleden mož, ki namesto v drogah zdaj uživa v mirnem družinskem življenju.