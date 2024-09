Žena ameriškega glasbenega zvezdnika razkrila, da je dobila hudo diagnozo

Žena slovitega glasbenika Brucea Springsteena, Patti Scialfa, v novem dokumentarnem filmu Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, ki govori o glasbenikovi svetovni turneji, razkrije, da ji je bil leta 2018 diagnosticiran multipli mielom, poroča britanski The Guardian. Multipli mielom je redka oblika krvnega raka.

Scialfa je članica E Street Banda, ki je Springsteenova spremljevalna skupina. Bolezen pa žal vpliva na njeno glasbeno udejstvovanje. »Bilo je tako dobro se vrniti na oder. Turneje so zame postale izziv … [Bolezen] vpliva na moj imunski sistem, zato moram biti previdna, kaj bom počela in kam bom šla. Vsake toliko časa pridem na predstavo ali dve in lahko zapojem nekaj pesmi na odru,« je dejala v dokumentarcu.

Dokumentarec je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Torontu, od 25. oktobra pa bo predvajan na Hulu in Disney+.

Že dolgo z glasbenikom

Po poročanju omenjenega britanskega medija se je Scialfa skupini E Street Band pridružila leta 1986, kasneje v osemdesetih letih pa sta s Springsteenom začela romantično zvezo.