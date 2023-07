Njena največja zmaga: že leta trpi za multiplo sklerozo, zdaj sporočila, da je prišel veliki dan

Hrvaška pevka in manekenka Anđa Marić že leta boleha za multiplo sklerozo in je zaradi svojega optimizma, ki ga črpa iz vsega skupaj, navdih mnogim. Kot je znano, je Marićeva bila pred leti v središču pozornosti zaradi boja za skrbništva nad sinom Gašperjem, v katerega je bila vpletena skupaj z nekdanjim možem Primožem Dolničarjem.

Zdaj pa je objavila fotografijo, na kateri pozira z berglami.

Minilo je namreč leto dni, odkar je pevka sama shodila, ob tem pa je razkrila, da se še nikoli ni počutila bolje. »Danes je velik dan, počutim se najbolje v zadnjih 12 letih,« je sporočila.

Sicer so ji zdravniki napovedovali težko prihodnost, ji govorili, da bo do konca življenja ostala na invalidskem vozičku, nekaj časa pa ni mogla niti govoriti. Na srečo se je izkazalo, da so se motili. Lani je začela samostojno hoditi, spet voziti avto, vrnila se je celo na modno pisto.