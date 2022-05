Junakinja Anđa Marić: Po sedmih letih spet hodim!

»Majhen korak za človeka, velik za dojenčka,« se je ob posnetku, ki ga je delila s prijatelji na facebooku, pošalila hrvaška pevka. Ob čustvenih prizorih, ki prikazujejo nasmejano Anđo Marić, kako vztrajno koraka, so se marsikomu orosile oči. Toda to je pač ona. Iskrena, nasmejana, čustvena. Vso to mehkobo in čutnost ji je podarilo novo življenje, ki je zadnja leta vihravo zaradi zahrbtne bolezni, ki pa jo je sprejela kot del sebe. Multipla skleroza ji ni vzela volje do življenja. Vsaj ne za dolgo. V Mehiko je odpotovala na povabilo motivacijske govornice Courtney Runyon, s katero...