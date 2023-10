Zayna Malika naj bi motilo, da se Gigi Hadid in Bradley Cooper videvata

Letošnje leto je bilo usodno za mnogo hollywoodskih parov, se je pa ta mesec menda začela rojevati tudi nova ljubezen. Iskrice naj bi preskočile med brhko manekenko Gigi Hadid in postavnim igralcem Bradleyjem Cooperjem, ki so ju prejšnji teden v javnosti večkrat opazili nasmejana in odlično razpoložena.

Skupaj sta menda preživela tudi krajši romantični oddih, čeprav uradno o svojem odnosu še ne želita govoriti, pa so njegovi znanci ameriškim medijem povedali, da je igralec menda povsem navdušen nad Gigi, o kateri pravi, da je »čisto njegov tip ženske«.

Dolgo je čakal

Cooper je po razhodu z manekenko Irino Shayk, s katero ima šestletno hčer Leo, dolgo čakal dekle, ki bi mu ogrelo srce, ko se je njegova bivša zaljubila v igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja, pa ga je to še spodbudilo, da bi srečo poiskal tudi sam.

Z Irino imata šestletno hčer. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Bradley ni bil ljubosumen, ker je Irina tako hitro začela novo zvezo, a mu je to dalo dodatnega zagona, da tudi sam začne ponovno hoditi na zmenke. Rad je v razmerju, rad je nekomu predan s srcem in dušo in menim, da je Gigi prava izbira zanj. Razume ga, ima podobne vrednote, v preteklosti je že bila v zvezah s slavnimi, zato ve, kaj vse to prinese, kakšne so pasti in podobno. Za zdaj se še spoznavata, vse je še zelo sveže, a se imata fino, se zabavata, mislim, da bi lahko iz tega kmalu zraslo kaj več,« je med drugim dejal igralčev prijatelj.

Malik se menda z njo čuti povezanega

Je pa nad novo romanco menda vse prej kot navdušen Gigijin bivši, glasbenik Zayn Malik, ki je tudi oče njene triletne hčerke. Vir blizu nekdanjemu članu slovite fantovske zasedbe One Direction je medijem povedal, da naj bi bil Malik besen, ko je slišal govorice o Gigi in Bradleyju, saj se menda z 28-letnico še vedno čuti povezanega, morda je celo upal, da bosta nekega dne obudila ljubezen in bodo s Khai spet družina.

Gigi ve, kaj vse prinese zveza s slavnim moškim. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

»Zayn novice ni dobro sprejel. Proti Bradleyju sicer nima nič, sovražil bi vsakega, ki bi se zapletel z Gigi. Še vedno do nje nekaj čuti in noče je videti z drugim ali razmišljati o tem, da je z nekom v romantični zvezi. Res je, da sta se razšla že pred časom, a imata veliko skupne zgodovine, otroka, ki ju bo vedno povezoval, in Zayn Gigi ne more kar odrezati, da bi jo prebolel, mora jo videvati, že zaradi hčerke, kar pomeni, da bo moral prej ali slej videti in spoznati tudi njenega novega partnerja. Mislim, da na to še ni pripravljen,« je pojasnil vir blizu glasbeniku.

Od Gigi starejši 16 let

Bradley Cooper, ki je od Gigi starejši 16 let, je bil v preteklosti v zvezi z mnogo znanimi igralkami, glasbenicami in manekenkami, leta 2006 se je celo poročil s stanovsko kolegico Jennifer Esposito, a je zakon naslednje leto razpadel. Nekaj časa je bil zaljubljen v Renee Zellweger, ko sta se razšla, pa se je začel dobivati z Jennifer Lopez. Naslednja, ki mu je grela posteljo, je bila igralka Zoe Seldana, ko se je ljubezen med njima ohladila, pa je spoznal Irino Shayk.

Bil je že poročen, a ni dolgo trajalo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Gigi so nekaj časa pripisovali sproščeno romanco z Bradleyjevim prijateljem Leonardom DiCaprijem, v preteklosti pa naj bi se dobivala tudi z Lewisom Hamiltonom, Joejem Jonasom, Codyjem Simpsonom in nazadnje z Zaynom Malikom, s katerim sta se razšla pred dvema letoma.