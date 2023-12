Zato je postala osebnost leta: »Veliko tega, kar je dosegla leta 2023, ni mogoče izmeriti«

Ameriška revija Time je za osebnost leta 2023 izbrala ameriško pop zvezdnico Taylor Swift in jo označila za junakinjo svoje zgodbe. Revija je izpostavila, da je glasbenica svetovna ikona, ki je podrla številne rekorde in mnogim prinesla veselje.

»Taylor Swift je našla način, kako preseči meje in postati vir svetlobe. Je redka oseba, ki je hkrati pisateljica in junakinja svoje zgodbe. Veliko tega, kar je dosegla leta 2023, ni mogoče izmeriti,« je dejal glavni urednik revije Time Sam Jacobs.

Revija Time za osebnost leta izbrala Taylor Swift. FOTO: Inez And Vinoodh For Time Via Reuters