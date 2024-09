Poslednji šov Ellen DeGeneres

Na Netflixu si je mogoče ogledati zadnji stand-up nastop razvpite Ellen DeGeneres, že pred meseci pa je komičarka dejala, da se bo potem umaknila iz javnega življenja. Šestinšestdesetletnice zadnji dve leti, odkar se je znašla v nemilosti javnosti zaradi obtožb njenih zaposlenih, da ni najbolj prijazna oseba, ni bilo pogosto na spregled. Kljub temu se je želela dokončno posloviti v stilu – s posebno oddajo, v kateri počne, kar zna najbolje, zbija šale. A vmes je bilo tudi precej resnih trenutkov, med katerimi se je Ellen spominjala dolgoletne uspešne kariere ter škandala, v katerega se je zapletla.

Zanj je pravzaprav, tako je dejala, hvaležna, saj da se je precej naučila in je napredovala kot oseba. »Ko si javna osebnost, so tvoje življenje, tvoja dejanja, tvoje besede … vse to lahko vsakdo interpretira po svoje. Najbrž ste že slišali tisti rek, ki pravi, da to, kar drugi govorijo o meni, se me ne tiče. In res je tako. Ljudje bodo govorili, kar se jim bo zazdelo, na to nimate nikakršnega vpliva. Vi poznate resnico, in to je vse, kar je pomembno. Resnica, ne govorice,« je med drugim dejala Ellen.

Za svoje delo je prejela tudi zlati globus. FOTO: Mike Blake/Reuters

19 sezon je vodila pogovorno oddajo.

S Portio de Rossi sta se poročili leta 2008. FOTO: Fred Prouser/Reuters

Priznala je

Priznala je, da je morala med dolgoletno kariero upoštevati, kaj si ljudje mislijo o njej, saj je lahko le na podlagi tega gradila uspešno kariero. »Če te marajo, si uspešen, če te ne, nisi; tako enostavno je. Vse življenje sem se trudila, da bi ljudi osrečevala, da bi se ob gledanju mojih oddaj in nastopov počutili dobro, saj sem vedela, da bodo le v tem primeru še prišli, še gledali mojo oddajo. Veliko preveč sem se ukvarjala s tem, kaj si drugi mislijo o meni, in to me je ne koncu zlomilo,« je bila iskrena komičarka.

»Ko se trudiš vse življenje ugajati, te neizmerno prizadene, ko slišiš, da ljudje mislijo, da si zloben, nesramen. To me je zelo dolgo bolelo in zelo dolgo sem o tem razmišljala. In tako sem spoznala, da se enostavno ne morem več ukvarjati s tem, kaj si ljudje mislijo o meni. Torej se ne,« je še dejala Ellen, ki pa bi si, če bi imela pri tem kaj besede, želela, da se je ljudje spominjajo kot nekoga, ki so ga imeli radi. Kljub temu za to ne namerava več storiti »popolnoma nič«, saj je z leti spoznala, da nikoli ne bo ugajala vsem, zato je najbolj pomembno, da ugaja sebi in svojim najbližjim.

»Dolgo, zelo dolgo sem bila na sceni, v soju žarometov, in v tem času sem popolnoma izgubila sebe. Postala sem neka enodimenzionalna figura, ki ljudem podarja stvari, jih zabava in pleše po stopnicah. Nisem znala ločiti, da je to samo moja služba, na neki točki je to postalo moje življenje, nekaj, s čimer sem se identificirala, kar pa je popolnoma narobe,« je že julija dejala v enem od intervjujev po snemanju svojega zadnjega nastopa in pripomnila, da ji je bila v veliko pomoč pri iskanju same sebe žena Portia de Rossi, ki ji ob strani stoji v dobrem in slabem že skoraj dve desetletji in brez katere ne ve, ali bi sploh zmogla preživeti težko obdobje zadnjih nekaj let.