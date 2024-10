Komičarka kot živi peščeni grad

Ellen Degeneres ne kaže svojih 66 let, a jih menda še kako čuti. Kot je dejala pred dnevi, jo muči mnogo zdravstvenih težav, med njimi huda osteoporoza, kar je ugotovila po naključju, ko se je nekega dne odločila za meritev kostne gostote. »Ne vem, kako sploh stojim. Sem kot živi grad iz peska, vsak trenutek se lahko sesujem,« je dejala v svojem značilnem humornem tonu in dodala, da ni lahko iskreno govoriti o staranju in vsem, kar to prinese s seboj.

Pri Ellen je bil poleg osteoporoze to še artritis. »Nekega dne sem imela strašne bolečine, prepričana sem bila, da sem si natrgala kakšno vez, zato sem obiskala zdravnika. Opravil je magnetno resonanco in ugotovil, da je z mojimi vezmi vse v redu, da pa je bolečina posledica artritisa. Ko sem ga vprašala, kako sem staknila artritis, pa je mirno odgovoril: 'Ah, to se pri vaših letih pač zgodi',« je trenutek, ko je izvedela za diagnozo, opisala komičarka, ki je razkrila, da trpi še za obsesivno-kompulzivno motnjo ter motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, peša ji tudi spomin.

S Portio obiskujeta hipnoterapevta. FOTO: Fred Prouser/Reuters

»Mislim, da sem se do zdaj naučila živeti z vsem tem. Obsesivno se ukvarjam z vsemi mogočimi rečmi, ampak mi pozornost hitro uide na kaj drugega, potem pa tako in tako pozabim, s čim sem se obsesivno ukvarjala,« se je pošalila Ellen, ki se poslavlja iz javnega življenja.

Pomoč hipnoterapevta

Trenutno si je na Netflixu mogoče ogledati njen stand-up šov, ki bo, kot je napovedala že poleti, njen zadnji projekt. Pogovorna oddaja se je neslavno končala že pred leti, ko se nad Ellen zgrnili očitki o maltretiranju zaposlenih ter toksičnem delovnem okolju, ki ga je ustvarjala, na klin pa bo zdaj obesila tudi stand-up komedijo in igralske nastope ter se posvetila svoji boljši polovici. S Portio de Rossi sta si večno zvestobo obljubili leta 2008, zadnjih nekaj let pa je bilo težkih, je priznala Ellen. Da bi v zakon ponovno vnesli ravnovesje in harmonijo, sta pomoč poiskali celo pri hipnoterapevtu. »Ellen hipnozo uporablja že dlje in zdaj jo je predstavila še Portii.

Na terapije hodita skupaj in zelo so jima pomagale, tako pri duševnem zdravju kot fizičnem, s pomočjo hipnoze sta se spomnili, zakaj sta se sploh zaljubili in kaj sta v tistih prvih čarobnih mesecih počeli, čutili …« je za ameriški časnik povedal viru blizu paru in dodal, da se skorajda ne prepirata več, kljub temu da sta si bili zadnja leta ves čas v laseh. »Med drugim sta se naučili tehnik sproščanja, tehnik, kako reševati konfliktne situacije, kako se pogovarjati. Ellen je veliko bolj sproščena in posledično se ji je izboljšala samozavest, ki ji jo je od izbruha škandala primanjkovalo,« je še dodal omenjeni vir.

Pod soj žarometov se ne namerava vrniti. FOTO: Reuters

Portia je Ellen lani presenetila in ganila, ko je organizirala obred za obnovitev poročnih zaobljub, kar ju je še dodatno zbližalo, prav to pa je bilo, pravijo tisti, ki ju poznajo, neke vrste mejnik, ob katerem sta za sabo pustili vse slabo in začeli na novo.