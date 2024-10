Harry in Meghan sta si privoščila tole

Princ Harry in njegova žena Meghan sta po poročanju britanskih medijev postala lastnika nepremičnine v Evropi, na sončnem Portugalskem sta namreč kupila počitniško vilo. Koliko sta odštela za domovanje s pogledom na Atlantski ocean, ki je del novega kompleksa z okoli 300 vilami, ni znano, jasno pa je, da se cene sicer še ne popolnoma dokončanih poletnih rezidenc, ki jih gradi družba CostaTerra, začnejo pri 4,3 milijona evrih.

Mediji ugibajo, da sta hotela pridobiti pravico do vizuma.

Kompleks luksuznih počitniških hiš stoji v Comporti južno od Lizbone in je v bližini posestva, ki je v lasti prinčeve sestrične princese Eugenie in njenega moža Jacka Brooksbanka, pri katerih sta bila zakonca Sussex poleti na tridnevnem obisku.

Ugibajo o njunih motivih

Vojvoda in vojvodinja sicer živita v Montecitu v Kaliforniji na posestvu z vilo, vrednem 28 milijonov, njuni sosedje so med drugim Katy Perry, Orlando Bloom in Ellen DeGeneres. Do lanskega leta sta imela možnost bivanja v Frogmore Cottageu na posestvu Fragmore v Windsorju na Otoku, ki sta ga po poroki obnovila, seveda z davkoplačevalskim denarjem, a se je kralj Karl III. lani odločil, da je njune ugodnosti konec, in hišo ponudil princu Andrewu.

Računalniška podoba vile, kakršno naj bi kupila Harry in Meghan. Foto: CostaTerra

Mediji ugibajo, zakaj sta se zakonca odločila za nakup nepremičnine v Evropi, in posebej omenjajo možnost, da sta hotela pridobiti pravico do vizuma, ki jima bo omogočil lažji vstop na schengensko območje Evropske unije. To bi bila velika prednost za Meghan, Američanko, ki nima niti britanskega državljanstva; po poroki s Harryjem leta 2017 naj bi sicer zaprosila zanj, a se je na koncu umaknila in prekinila dolgotrajni postopek, menda zato, ker sta se leta 2020 preselila v Ameriko.