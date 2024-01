Za Kate v bolnišnico še kralj Karel III., medtem pa milijoni za njegove portrete

Razlog za hospitalizacijo kralja je povečana prostata, poroča MailOnline. Pregledali in oskrbeli ga bodo naslednji teden, zaradi česar so iz Buckinghamske palače že sporočili, da odpovedujejo vse kraljeve obveznosti za to obdobje.

V sporočilu za javnost so zapisali, da gre za zdravstveno težavo, ki je zelo pogosta pri moških. Tvorba je benigna, naslednji teden pa bodo v bolnišnici izvedli korektivni poseg, pišejo.

Kraljeva javna udejstvovanja so zato odpovedana vse do njegovega popolnega okrevanja.

Kot smo poročali, je v bolnišnici tudi Kate, žena princa Williama, in sicer zaradi operacije želodca. Več o tem preberite tukaj.

Britance razhudili milijoni za kraljeve portrete

Medtem pa na Otoku razburja novica, da je britanska vlada namenila dobrih devet milijonov evrov za portrete kralja Karla III. Za nekatere je to sramotno zapravljanje javnega denarja. S tem denarjem naj bi javnim ustanovam, kot so občine, sodišča, šole, policija itd., brezplačno zagotovili portrete kralja Karla III., s katerimi bi nadomestili potrete njegove preminule matere in zagotovili nadaljevanje tradicije.