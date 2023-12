Žalosten zadnji božič princese Diane

Ko sta se tedaj še princ Charles in princesa Diana v devetdesetih razšla in nato ločila, je ona izgubila veliko: kraljevi naziv, nekatere dobrodelne obveznosti, marsikatero prijateljstvo in še veliko več, piše The List.

Najbolj je posledice razhoda občutila v času praznikov.

Decembra leta 1995, sedem mesecev, preden se je par uradno ločil, se Diana ni pridružila Charlesu in sinovoma, princu Williamu ter princu Harryju, ki so po kraljevi tradiciji s kraljico odšli na Sandringham v Norfolku. To je bilo prvič, odkar je postala mama, da je ta praznik preživljala brez otrok.

Namesto tega je bila sama v svojem stanovanju v palači Kensington, kjer si je z uspavalnimi tabletami pomagala skozi dan.

Sprememba božične tradicije je bila zanjo šok, saj sta Charles in Diana, kljub temu da sta se leta 1992 razšla, zaradi otrok te praznike vedno preživljala skupaj.

To leto je imela princesa dober razlog, da se je družinskemu srečanju izognila.

Mesec pred božičem je BBC predvajal njen intervju, v katerem je priznala, da je imela ljubimce in dejala, da se ji njen mož ne zdi primeren za kralja.

Prijateljem je zaupala, da ne bi prenesla soočenja s kraljevo družino.

»Če bi šla tja z BMW-jem, bi se vrnila v trugi,« naj bi zaupala prijateljici in pri tem namignila na opazke, ki jih je bila deležna s strani nekaterih članov kraljeve družine.

Tudi za prvi božič po uradni ločitvi in zadnji pred smrtjo, je bila v palači Kensington sama. Kakšen je bil ta večer, je besede njenega chefa Darrena McGradyija povzel Express:

»Diani res ni bilo več treba na Sandringham, kamor sta z očetom odšla William in Harry. Vendar je bilo na dan pred božičem zelo žalostno delati zanjo,« je povedal chef in nadaljeval:

»Vse osebje je poslala domov, vztrajala je, da morajo biti zaposleni z družinami, zato smo ji v hladilniku pustili nekaj hrane, pripravljene obroke, ki jih je lahko samo pogrela.

Čeprav tudi praznovanja na Sandringhamu zanjo niso bila vir posebnega veselja, je imela na splošno te praznike rada, zlasti je uživala, ko je opazovala navdušena sinova.

Po pisanju revije People je prijateljici leta 1990 v pismu zaupala, da njena sinova komaj čakata božič: »Fanta sta navdušena in polna pričakovanja. Zavzeto iščeta pakete, ki bi lahko bili zanju.«

V drugem pismu je priznala, da tudi sama navdušeno odpira darila in da se pri trganju ovojnega papirja ne more zadrževati. Dodala je, da se ji zdi, da je William to podedoval po njej.

Se pa je trudila, da sinov ne bi preveč razvajala z darili, pazljivo je izbirala darove in ju obdarovala z malenkostmi. Hkrati ju je spodbujala, naj nekaj stvari, ki sta jih dobila v dar, podarita otrokom iz revnih družin.

Na žalost njen zadnji božič ni bil prav nič vesel. Eden od članov njenega osebja je dejal, da se je človeku ob pogledu nanjo trgalo srce.