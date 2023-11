Smrt princese Diane: Nihče ni vedel, kaj storiti

S tem ko se bliža nadaljevanje serije Krona, katere zadnja sezona bo na male zaslone prišla 16. novembra, se vse pogosteje vračajo zgodbe o princesi Diani, zlasti o njeni tragični smrti.

Ta ni povzročila le množičnega žalovanja po vsem svetu, temveč tudi veliko zadrege znotraj kraljeve družine.

Ostre kritike kraljice Elizabete II.

Zgodaj zjutraj, 31. avgusta 1997 je višje člane kraljeve družine zbudil telefonski klic s tragično novico: princesa Diana je v avtomobilski nesreči v Parizu izgubila življenje.

Vest se je hitro razširila po vsej Veliki Britaniji in izven njenih meja in vsi so pričakovali izjavo iz palače Buckingham ali kraljice same, ki bi obsegala več, kot puste besede v smislu družina je globoko pretresena.

Javnost je pričakovala tudi, da se bo kraljeva družina z Balmorala nemudoma, kjer je počitnikovala, vrnila v London, vendar se to ni zgodilo.

Na kraljico, ki je bila fotografirana pri običajni nedeljski maši z vnukoma princem Williamom in princem Harryjem, ki sta ravno izgubila mamo, so letele ostre kritike.

Kasneje so prišla pojasnila, da se je družina odločila še nekaj dni ostati na Škotskem, da bi lahko William in Harry žalovala zasebno. 5. septembra so se kraljevi vrnili v London, kraljica je nagovorila narod in med drugim dejala, da je bivšo snaho občudovala in spoštovala.

Nekdanji butler: Nihče ni vedel, kaj storiti

Paul Burrell, tedaj butler princese Diane je povedal, da je bil šok ob novici o smrti princese neverjeten in mnogi niso mogli dojeti, da je res ni več, predvsem pa nihče ni vedel, kaj storiti.

»Za zaprtimi vrati je bilo zelo napeto. Napetost bi lahko rezal z nožem. To so bili neobičajni časi, situacija, v kateri smo se znašli, je bila neznana.

V instituciji, kjer gre vse po pravilih in za vse obstajajo navodila, je bila to velika preizkušnja. Stran o tem je manjkala. Vsi okoli mene so bili zmedeni, raztreseni in brez pravih navodil.

Po začetnem šoku in žalovanju sem se zbral. Vedel sem, kaj moram storiti, čeprav je bila situacija nerealistična,« se spominja Burrell.

Prevzel sem nadzor nad svojo enoto, ki je bila palača Kensington. Vedel sem, da se mora moja princesa vrniti. Stopil sem v stik s kraljičinim osebnim tajnikom, in ga prosil, naj preda moje sporočilo monarhinji.

Moja prošnja je bila, da naj Diana, ko se vrne, ne gre v kraljevo kapelo. V prostor, ki ga ni nikoli spoznala. V prašen in temen kraj. Dejal sem, da bi bilo veliko bolje, če bi bila v palači Kensington, kjer je preživela velik del življenja. Odgovor na moje sporočilo prišlo do kraljice in se je glasil: to je čudovita ideja.

Povzeto po portalu Showbiz CheatSheet