Žalosten razlog za spomine Ala Pacina

»Zanimivo se mi zdi vse, kar počne. Klepetava. Ko se vidiva po videoklicu, mu igram orglice, stkala sva lep stik. Skratka, zabavno je,« je o druženju s 16-letnim sinom Romanom za BBC povedal 84-letni Al Pacino.

Igralec trenutno promovira svoje spomine Sonny Boy. Prav tako za BBC je pojasnil, da se jih je odločil napisati, ker je postal oče Romana, ko je bil star že 83 let, zaradi knjige bo malček imel nekega dne priložnost spoznati marsikaj o svojem očetu, česar mu ta ne bo mogel povedati sam.

Najmlajšemu sinu bo namesto njega pripovedovala knjiga. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

»Rad bi bil ob tem otroku. In upam, da bom. Upam, da bom ostal zdrav, in on ve, kdo je njegov oče. Seveda,« je še povedal igralec, ki je končal zvezo z mamo najmlajšega sina, filmsko producentko Noor Alfallah.

Igralec in 53 let mlajša producentka sta razmerje potrdila 2022., junija lani se jima je rodil sin, za katerega je Al zahteval test očetovstva.

Kdaj natanko se je par razšel, ni znano, glede na izjavo Pacinovega predstavnika za stike z mediji so starši malega Romana ostali v dobrih odnosih.

Igralec ima iz treh prejšnjih zvez štiri otroke, poročen ni bil nikoli.