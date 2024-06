Žal mu je, ker ni izkoristil svoje čednosti

Veljal je za enega največjih hollywoodskih zapeljivcev na filmskem platnu in v zasebnem življenju. A medtem ko je Jude Law svojo privlačnost zasebno z veseljem izkoriščal – o tem priča tudi dejstvo, da je štirim ženskam zaplodil sedem otrok –, mu status ženskarja v profesionalnih vodah ni bil prav nič všeč.

Nasprotno, v vlogah zapeljivcev in šarmerjev, ki so mu jih ponujali kot na pladnju, je svojo prirojeno privlačnost želel čim bolj zakriti. »Čeprav sem imel kar precej vlog, ki so zahtevale, da izžarevam privlačnost, teh nikoli nisem resnično maral in se jim nisem v celoti predal. Na karto privlačnosti v svojih 20 letih nisem želel igrati. Tega mi je zdaj, ko sem plešast in s povešeno kožo, kar nekoliko žal.«

Zvezdnik je še vedno privlačen, a ne več deško lep. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Blagoslov in prekletstvo hkrati. Zaradi njegovega videza so se filmski studii zanj kar pulili, a hkrati je dobival predvsem vloge, ki so zahtevale, da je čeden. Zadnjih nekaj let se zvezdnikov repertoar vendarle širi in postaja bolj raznolik. »Dobivati sem začel vloge, ki ne zahtevajo privlačnosti. In to je kar zadovoljujoče,« si je oddahnil oskarjevski nominiranec. V filmu Firebrand o zadnjih dneh življenja krutega angleškega monarha Henrika VIII., morda najbolj znanega po šestih zakonih, se je namreč spremenil v bradatega, zavaljenega, ostarelega, zanemarjenega in smrdljivega vladarja. Vanj se je želel povsem vživeti, zato je naokoli tacal v oblačilih, ki so mu navrgla kar nekaj dodatnih kilogramov, usmradil pa se je tudi s posebnim vonjem, ki ga je le zanj in za to vlogo ustvarila parfumeristka.

Stoječe ovacije

»Na vaje bi sicer lahko prihajal v kavbojkah in majici, a sem raje ves čas vztrajal v tem kostumu, da sem se nanj navadil in ponotranjil vlogo kralja. Kako je hoditi, dihati, se premikati v tako ogromnem telesu ... V njem sem lahko hitro v koga butnil ali kaj zbil po tleh,« je dejal zvezdnik, ki je pred časom že povedal, da je na snemanje prihajal ovit v jedek vonj krvi, iztrebkov in znoja. Mojstrica za parfume je v stekleničko morala ujeti smrad, ki ga je oddajal angleški kralj, čigar noga se je zaradi razjed gnojila.

51 let je star britanski igralec.

V telesu Henrika VIII. FOTO: Press

Jude je svoje delo v filmu Firebrand odlično opravil, kar so potrdile tudi stoječe ovacije na premieri na canskem festivalu. Vseeno pa angleški igralec ni bil prva izbira režiserja Karima Aïnouza, ko je razmišljal, koga vidi v vlogi Henrika VIII. »Russell Crowe. On bi bil očitna odločitev, nanj sem najprej pomislil. Jude na začetku ni prišel niti na razširjeni seznam imen igralcev, o katerih sem razmišljal,« je dejal filmar, ki se je z Lawom dobil le, ker je pomislil, da bi bilo za Juda igranje zanj tako netipične vloge lahko zanimivo. »Razumel sem, da je veljal za enega najbolj privlačnih igralcev na svetu. In še vedno je čeden, a ni več deček. V njem je bilo nekaj nepredvidljivega. In ta element presenečenja mi je bil všeč.«