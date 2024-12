Zakleta vila znova na prodaj: v njej sta skrivnostno umrla slavna igralka in njen mož

Pred 15 leti je igralka Brittany Murphy omedlela v kopalnici svoje vile v Los Angelesu, nekaj ur pozneje so jo v bolnišnici razglasili za mrtvo.

Pet mesecev kasneje je na istem posestvu umrl tudi njen mož Simon Monjack. O skrivnostni vili kroži veliko ugibanj in zgodb, tudi glede tega, kaj je povzročilo smrt Murphyjeve ter njenega moža.

Odkar sta umrla, je nepremičnina zamenjala več lastnikov, nazadnje je novega dobila leta 2020, zdaj je za nekaj več kot 17 milijonov evrov znova na trgu.

V nepremičninskem oglasu je navedeno, da je hiša povsem prenovljena, saj naj bi bile deležna popolne preobrazbe.

Murphyjeva je vilo leta 2003 kupila od pevke Britney Spears, zanjo je odštela 3,56 milijona evrov, piše People. Sama Spearsova je bila v hiši, kot je povedala deležna nekaj neprijetnih izkušenj.

Njena vizažistka Julienne Kaye se je spomnila ene takšnih situacij v podcastu leta 2021:

»Bilo je zelo nenavadno. Povedala je, da je odprla nekakšen duhovni portal in da so zli duhovi vstopili skozenj ter jo poskušali pahniti po stopnicah,« je pripovedovala Kayenova in dodala:

»Zelo se je prestrašila in nikoli več se ni vrnila v hišo. Odšla je v hotel in mi rekla: Vem, da misliš, da sem nora, ampak nisem nora! Vem, kaj sem videla in čutila!«

Murphyjeva, ki je hišo kupila od pevke, ni nikoli trdila, da bi videla duhove, je pa njen mož že po smrti igralke povedal, da se je trudila, da bi v njej preživela čim manj časa:

»Sovražila je to hišo. Vsakič ko sva prišla v ulico, mi je rekla, naj ostaneva raje v hotelu,« je nekoč dejal. Potem ko je tudi on umrl, je njegova mati Linda Monjack ugibala, da je za vse težave v hiši kriva plesen:

»Vem, da je imel Simon pred smrtjo halucinacije, govoril je, da nekaj leze iz njegove kože,« je povedala leta 2013.

Po uradnem poročilu je bil vzrok smrti pri Murphyjeve kombinacija pljučnice, anemije in zastrupitve z zdravili, je pa še vedno vse zavito v tančico skrivnosti. Podoben vzrok smrti so navedli tudi pri njenem možu.