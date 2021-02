Igralka se iz kopalnice nikoli več ni vrnila

Je skrivnost njene prezgodnje smrti naposled razrešena? FOTO: Getty images

Odšla je v cvetu mladosti in na valu filmske slave. FOTO: Getty images

Z možem sta umrla v srhljivo podobnih okoliščinah le pet mesecev narazen. FOTO: Carlo Allegri, Reuters

Po najbolj divjih teorijah naj bi bila v zvezdničino smrt vmešana celo njena mama, ki da naj bi se skrivaj zapletla s hčerinim možem.

Bilo je na nedeljsko decembrsko jutro pred 11 leti, zgolj nekaj dni pred božičem. Na mrzlih kopalniških tleh razkošne vile v petični hollywoodski soseski je negibno in za vselej obležala igralka. Njena zvezda je ugasnila, ko je imela komaj 32 let.Dober teden prej se je zgolj počutila slabo, kot bi bila na tem, da obleži zaradi gripe, ko je bilo nenadoma vsega konec. »Nezgodna tragična smrt. Zastalo ji je srce zaradi usodne kombinacije pljučnice, slabokrvnosti in zlorabe zdravil na recept,« se je glasilo poročilo mrliškega oglednika, ki pa ni zadovoljilo njenih pretresenih oboževalcev.Omenjali so najrazličnejše vzroke smrti, od drog in plesni, ki se je razraščala na njenem domu, do umora z zastrupitvijo. Za poročilo mrliškega oglednika jim ni bilo mar, še zlasti potem, ko je le pet mesecev pozneje v že srhljivo podobnih okoliščinah, tudi zaradi usodne kombinacije pljučnice in slabokrvnosti, umrl še njen mož. Po več kot desetletju so zdaj postregli z odgovori. Zdi se, da je hollywoodska skrivnost razrešena.Mislila je, da se je loteva gripa. Počutila se je izžeto, utrujeno, a najhujši so bili trebušni krči, zaradi katerih je tožila vsak dan 10 dni pred smrtjo. Na usodni 20. december, bilo je okoli tretje jutranje ure, pa se je prebudila, hlastajoč za zrakom. Zvlekla se je na balkon in tam obležala, ustnice so ji zaradi pomanjkanja kisika že rahlo pomodrele. V takšnem stanju jo je našla mama. »Zgolj ležala je tam, stežka zajemala zrak. Poskušala sem jo spraviti na noge, a mi je med kratkimi vdihi le zašepetala, da ne more dihati. In naj ji pomagam.«Ob tem naj bi ji še šepnila, da umira in da jo ima rada. To je bilo sredi noči, ko si je še malce opomogla. A jo je le nekaj ur pozneje, okoli pol osme zjutraj, spet prebodla bolečina v trebuhu. Tedaj je Brittany odšla v kopalnico – kamor se je vselej zatekla, ko si je zaželela mir – in se nikoli več ni vrnila. Pol ure pozneje je šla mama pogledat, kaj je s hčerko, a igre je bilo konec. Brittany je nezavestna ležala na tleh in ni več odprla oči.Obdukcija je razkrila pljučnico in slabokrvnost oziroma precejšnje pomanjkanje železa v krvi. Ob tem pa tudi, da se je šest tednov prej na potovanju po Portoriku okužila z bakterijo iz rodu stafilokokov, z zlatim stafilokokom, s katerim sta se okužila tudi njena mama in mož. A medtem ko sta onadva po potovanju kazala znake okužbe, je Murphyjeva delovala zdrava. Vse do njunega okrevanja, ko se je Brittanyjino zdravje nenadoma začelo močno slabšati ter se ji je razvila še pljučnica.Kako to, da sta se Sharon in Simon, oba starejša, pobrala, medtem ko se je okužba za Brittany izkazala za usodno? Odgovor so strokovnjaki našli v igralkinih močnih menstruacijah. V času pred smrtjo naj bi imela posebno močne mesečne krvavitve, v mesecu pred smrtjo kar dve v enem ciklusu, kar je botrovalo kroničnemu pomanjkanju železa v krvi.»Bila je zelo slabokrvna, imela je le četrtinko od običajne vrednosti železa. Zaradi tako oslabljenega imunskega sistema je bila precej ranljivejša v primeru okužbe,« piše v zdravniškem poročilu. Kot tudi, da bi ji, če bi jo pravočasno odpeljali k zdravniku in v bolnišnico, kjer bi ji predpisali ustrezna zdravila, ne le teh, ki jih je sama kupila v lekarni, najverjetneje lahko pomagali.