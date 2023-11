Mučno življenje prezgodaj umrle igralke

Ameriška igralka Brittany Murphy je nenadoma umrla leta 2009. Če bi še bila živa, bi te dni praznovala 46. rojstni dan, naslednji mesec bo obletnica njene smrti.

Bittany je nekoč slovela kot ena ljubljenk Hollywooda, njena kariera pa je na določeni točki zavila na stran pota. Na zadnja snemanja je prihajala nepripravljena, pozabljala je besedilo, šlo je tako daleč, da jo je morala druga igralka nadomestiti v filmu Zvončica (Tinker bell) in The Caller, ki ga je snemala v Porto Ricu.

Tedaj nihče ni natančno vedel, kaj se z njo dogaja, nekaj odgovorov na to vprašanje je ponudil leta 2021 dokumentarni film z naslovom Kaj se je zgodilo z Brittany Murphy.

Če bi bila gospodinja ...

V njem mož igralke Simon Monjack, ki je zaradi akutne pljučnice in slabokrvnosti umrl le pet mesecev za njo, pripoveduje, da bi bila še živa, če bi se v mestu, kjer je odraščala, ukvarjala s čim drugim in ne z igro.

»Brittany bi, če bi bila gospodinja v Edisonu, še živela,« je povedal Simon, za katerega so bili igralkini bližnji prepričani, da je slabo vplival nanjo in na njeno kariero.

V filmu so prikazani mučni pogoji, v katerih je Brittany preminula v vili v Los Angelesu, kjer je živela z možem in mamo. »V hiši sta vladala umazanija in nered,« pripoveduje Bryn Curt James, avtor knjige: Primer za umor: Brittany Murphy in dodaja, da so povsod ležale obleke, ličila, parfumi, mnoga zdravila, tudi aparat s kisikom je bil tam.

»Velika postelja je bila umazana, rjuhe preznojene. Na vsaki strani je bila nočna omarica z napol praznimi plastenkami vode, škatlicami z zdravili in rabljenimi robčki,« je izjavil.

Luksuzna hiša, v kateri je živel par, je nekoč pripadal Britney Spears, v njej je pogosto zmanjkalo elektrike, Simon je povedal, da jo je Brittany sovražila. V dokumentarcu je veliko krivde za njeno smrt predpisane prav njemu, ki naj bi nadzoroval velik del njenega življenja.

Hčerke ni jemala resno

V jutru, ko je umrla, jo je mama Sharon našla počivati na terasi, kjer je ležala in težko dihala. Igralka ji je rekla: »Umiram. Mama, umrla bom. Rada te imam.«

Sharon je pojasnila, da je ni jemala resno, saj je bila Brittany velikokrat preveč dramatična in je pretiravala glede bolezni, zato ji je skuhala samo čaj.

»Kako lahko kdo sploh pomisli, da bi samo sedela in gledala hčerko, če bi mislila, da umira. Takoj bi poklicala pomoč,« je izjavila.

Brittany se je čez nekaj trenutkov zrušila v kopalnici, bila z nujno medicinsko pomočjo odpeljana v medicinski center Cedars-Sinai, a zdravniki ji na žalost niso uspeli pomagati.

Mrliški oglednik je v poročilu zapisal, da je bila njena smrt posledica anemije in vnetja pljuč v kombinaciji z zdravili, ki jih je jemala.

»To izgubo bi lahko rešili. Murphyjeva je nameravala obiskati zdravnika, vendar jo je smrt prehitela. To je bil primer osebe z vnetjem pljuč, bila je slabokrvna in je, namesto da bi šla prej k zdravniku, zdravila jemala na lastno pest,« je zaključil oglednik Ed Winter.

A Simon je kljub njenim težavam z zdravjem vztrajal, da jo bo zdravil doma: »Nisem imel pojma, da je tako resno. Dobro sem skrbel za svojo ženo. Jemala je antibiotike, zdravila proti kašlju, vse je počela prav,« piše People magazine.

Po smrti igralke so se pojavile številne teorije zarot o tem, kaj se je prav za prav dogajalo z zveznico.

Ena od njih je trdila, da je bila za tragedijo kriva strupena plesen v vili, kjer je Simon z igralkino mamo, ki je bila prepričana, da je bila hči zastrupljena, živel po smrti žene, a je mrliški oglednik oboje izključil in izjavil, da za to ni nobenega dokaza.

Brittany je najbolj znana po vlogah v filmih 8 milj, Dekleta z visoke družbe, Nimaš pojma, Nore in svobodne, Pravkar poročena ter drugih.