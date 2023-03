Bila je osumljena vohunjenja, sledili so ji tudi po ločitvi od Donalda Trumpa

Ameriški FBI je objavil doslej tajne dokumente o nekdanji ženi Donalda Trumpa (76), Ivani Trump. Ivana je bila rojena na Češkoslovaškem, v ZDA pa so jo osumili vohunjenja.

FBI je do potankosti ugotovil vse o njenem odhodu iz takrat komunistične Češkoslovaške, ki jo je Ivana zapustila po poroki z Avstrijcem. Od njega se je ločila takoj, ko je dobila avstrijsko državljanstvo, nato je prišla v Kanado in nazadnje v ZDA. Tam je spoznala podjetnika in bodočega predsednika Trumpa, se z njim poročila in rodila otroke.

Ivanka Trump sprejme državno odlikovanje v imenu svoje pokojne matere Ivane Trump, prve žene nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, od češkega predsednika Miloša Zemana, skupaj z bratom Donaldom Trumpom mlajšim, med podelitvijo na Praškem gradu v Pragi na Češkem oktobra 2022. FOTO: Stringer, Reuters

Objava dokumentov

FBI je objavil približno 900 strani dokumentov, ki se nanašajo na poslovanje s Trumpovo. V dokumentih pišejo o neznanem moškem iz Češkoslovaške, ki je bil osumljen organiziranja lažnih porok, a tudi o Ivaninih obiskih Češkoslovaške po ločitvi od Donalda Trumpa. Omenjajo se tudi njena srečanja s predsednikom Vaclavom Havlom.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump in njegova žena Melania na pogrebu Ivane Trump. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Naj spomnimo, Ivana je umrla lani v 74. letu starosti, od nje pa so se poslovili njen bivši mož Donald Trump z Melanio in njeni otroci, poroča 24sata.hr.

