Trump se je poslovil od Ivane

Nekdanji ameriški predsednik in poslovnež Donald Trump se je prišel poslovit od svoje prve žene Ivane Trump, ki je prejšnji teden umrla najverjetneje zaradi srčnega zastoja. Donald je na žalno mašo v rimskokatoliški cerkvi sv. Vincencija Ferrera na newyorškem Manhattnu prišel v družbi žene Melanie, nakar je skupaj z otroki iz prvega zakona Donaldom ml., Ivanko in Ericom z družinami pospremil Ivanino zlato krsto v cerkev.

Donald Trump s hčerko Ivanko in sinom Ericom spremlja Ivanino krsto iz cerkve.

Pogrebne slovesnosti so se udeležili tudi Tiffany Trump, Donaldova hči iz zakona z drugo ženo Marlo Maples, in družinski prijatelji, kot sta Jeanine Pirro, sovoditeljica oddaje The Five na televizijskem kanalu Fox News, in Charles Kushner, nepremičninski mogotec in oče Ivankinega moža Jareda Kushnerja. Prišel je tudi modni oblikovalec in Ivanin dolgoletni prijatelj Dennis Basso.

Nesrečna smrt

Ivano Trump so prejšnji teden našli mrtvo na njenem domu blizu Centralnega parka v New Yorku; mrliški oglednik je njeno smrt razglasil za nesrečo, ko je padla po stopnicah. Pred tem se je govorilo, da je doživela srčni zastoj.

Kljub grdi ločitvi sta bila v zadnjih letih v rednih stikih.

Donald Trump je Ivano, tedaj še Zelničkovo, spoznal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Poročila sta se leta 1977 in v osemdesetih veljala za super par, saj je Ivana postala prava stilska ikona in poslovna ženska. Leta 1992 sta se precej javno in grdo ločila, a v zadnjih letih vzdrževala precej prijateljske odnose. Ivana Trump je bila glasna podpornica med Donaldovo predsedniško kampanjo leta 2016, menda pa sta bila v rednih stikih. Donald Trump je ob njeni smrti napisal zanj precej nežno izjavo za javnost, ki pa so jo njegovi nasprotniki takoj označili za politično nabiranje točk.