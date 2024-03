Zakaj je hči bivšega ameriškega predsednika spremenila priimek

Malia Obama je starejša hči nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki je nemalo začudenja zbudila potem, ko se odločila, da ne bo več uporabljala družinskega priimka, temveč se bo namesto z njim podpisovala s svojim srednjim imenom Ann.

25-letnica gradi kariero v Hollywoodu in se je za spremembo odločila tik pred premiero njenega kratkega filma Srce (The Heart) na filmskem festivalu Sundance v Utahu, njen motiv za takšen korak pa ni presenečenje.

Malia je pred nedavnim diplomirala na univerzi Harvard in se odločila podati v filmske vode kot scenaristka in režiserska in s spremembo imena hotela prerezati popkovnico s svojo slavno družino ter se znebiti oznake nepo otrok - otrok nepotizma.

S tem želi dokazati, da bi rada uspela s svojim trudom in delom ne pa po zaslugi slavnega priimka.

Na rdeči preprogi omenjenega festivala so jo predstavili kot Malio Ann, zanimivo je, da je na dogodku nista spremljala starša, ki se tudi sama spogledujeta s filmsko industrijo.

Prvi film, pod katerega se je podpisala, govori o raziskovanju žalosti in hrepenenja. Pripoveduje o Joshui, ki ga je upodobil Tunde Adebimpe.

Njegov lik se sooča s kompleksnimi čustvi ob nenadni smrti matere. Poda se na potovanje, kjer spoznava ljudi, ob katerih čuti prisotnost mame in hkrati skuša izpolniti njeno zadnjo željo.

Avtorica je film opisala kot malce čudno zgodbo o moškem, ki žaluje ter se hkrati trudi izpolniti nenavadno željo, ki jo je mama zapisala v oporoko.